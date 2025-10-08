Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Cupra Formentor krijgt toch weer een vijfcilinder

VZ5 is terug!

9
Cupra Formentor VZ5
Joas van Wingerden

De Cupra Formentor was naast de Audi RS3 de enige Volkswagen Group-auto met een vijfpitter. Was én is, want hij keert terug!

Wie gek is op vijfcilinders, kon jarenlang onder meer zijn hart ophalen bij Audi. Nog steeds, maar dan heb je wel nog slechts één optie: de Audi RS3. Binnen de Volkswagen Group was er echter een tijdje nog een merk dat dezelfde 2.5 TSI in een van zijn auto's lepelde: Cupra. Dat had met de Cupra Formentor VZ5 een heerlijk sportieve auto in handen, die alleen wel aan onze Nederlandse neuzen voorbij ging. In 2024 ging er een streep doorheen, maar nu is de VZ5 terug!

Als donderslag bij heldere hemel maakt Cupra bekend dat de VZ5 weer in – weliswaar gelimiteerde – productie gaat. Er komen er slechts 4.000 van, dus reken er maar niet op dat je hem hier straks op de prijslijst tegenkomt. De terugkeer is dan ook aardig bitterzoet. Opnieuw levert de vijfpitter 390 pk en 480 Nm en natuurlijk een heerlijke roffel uit de uitlaat. Schakelen gaat met een zeventraps DSG en het vermogen wordt verdeeld over alle vier de wielen. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar begint de productie in Barcelona.

9 Bekijk reacties
Cupra Cupra Formentor

PRIVATE LEASE Cupra Formentor

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Cupra Formentor 1.5 TSI e-Hybrid 204 PK Business | Voorruitverwarming | Keyless | Camera | Sportstoelen | Apple CarPlay |

Cupra Formentor 1.5 TSI e-Hybrid 204 PK Business | Voorruitverwarming | Keyless | Camera | Sportstoelen | Apple CarPlay |

  • 2025
  • 10 km
€ 39.950
Cupra Formentor 1.5 TSI e-Hybrid 204 PK Business | Voorruitverwarming | Keyless | Camera | Sportstoelen | Apple CarPlay |

Cupra Formentor 1.5 TSI e-Hybrid 204 PK Business | Voorruitverwarming | Keyless | Camera | Sportstoelen | Apple CarPlay |

  • 2025
  • 10 km
€ 39.950
Cupra Formentor 1.5 TSI 150pk DSG-7| Camera|Navi|Carplay|Dodehoek| Rijklaarprijs incl. garantie

Cupra Formentor 1.5 TSI 150pk DSG-7| Camera|Navi|Carplay|Dodehoek| Rijklaarprijs incl. garantie

  • 2024
  • 10.626 km
€ 34.945

Lees ook

Nieuws
Cupra Leon

Ook Cupra Leon en Formentor zijn nu goedkoper

Nieuws
Cupra Leon Abt en Cupra Formentor Abt

Cupra Leon en Cupra Formentor speciaal aangekleed door Abt

Autotest
Cupra Formentor vs Toyota C-HR

Dubbeltest: Cupra Formentor vs Toyota C-HR – Verantwoord en (een beetje) sportief

Test: Cupra Formentor

Test: Cupra Formentor VZ - knokken met koppel in krachtigste plug-in hybride

Nieuws
Cupra Formentor

Cupra Formentor facelift biedt meer voor meer

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (9)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.