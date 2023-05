Cupra Raval: de kleine elektrische auto van Cupra

Cupra doopt zijn compacte elektrische auto Raval. De tegenhanger van onder meer de Volkswagen ID2All gaat in 2025 in productie in Spanje, en nu weten we hoe hij gaat heten. Meer details over de auto maakt Cupra nog niet bekend, maar we verwachten vergelijkbare specificaties als die van de genoemde Volkswagen.

Volgend op de Cupra Urbanrebel Concept presenteren de Spanjaarden vandaag de Cupra Raval. Dat is de nog steeds in conceptvorm verkerende compacte elektrische Cupra die zijn architectuur deelt met de Volkswagen ID2All. De Cupra Raval is een-op-een hetzelfde als de genoemde Urbanrebel Concept en de afgebeelde auto is dan ook niet hetzelfde als de compacte Cupra die je vanaf 2025 op de weg gaat zien. Ga ervanuit dat vooral het interieur een minder heftige vorm aanneemt in de productieversie. In zekere zin komen we vandaag alleen zijn modelnaam te weten.

Specificaties geeft Cupra evenmin op, al kunnen we daar met dank aan de Volkswagen ID2All aardig naar gissen. Onder de verschillende koetsen van de twee is de techniek vergelijkbaar, aangezien ze allebei op Volkswagens nieuwe MEB Short-platform staan, het ingekorte platform dat je vindt onder bijvoorbeeld de Volkswagen ID3. Die architectuur zou onder de ID2All goed zijn voor een bereik van grofweg 450 km. De afmetingen zijn vermoedelijk eveneens vergelijkbaar. Daarom kunnen we alvast verklappen dat de Cupra Raval ruim 4 meter lang, zo'n 1,8 meter breed en 1,5 meter hoog is.

Raval

De Cupra Raval is vernoemd naar een stadsdeel van Barcelona en gaat in 2025 in productie in het Spaanse Martorell. Daar rolt hij op termijn samen met drie andere modellen van de Volkswagen Group van de band rollen, te weten de (nog te hernoemen) ID2All, een compacte EV van Skoda en een compacte elektrische cross-over van Volkswagen. Informatie over de prijsstelling van de Cupra Raval hebben we nog niet, maar het is aannemelijk dat de vanafprijs van de Cupra iets boven die van de Volkswagen ID2All komt te liggen. Die moet ongeveer €25.000 gaan kosten.

De Cupra Raval is overigens niet de enige aanstormende nieuwe auto van het nog vrij jonge Spaanse merk. De komende jaren introduceert het ook de Tavascan en de Terramar. Twee cross-overs, waarvan een volledig elektrisch en een met een plug-in hybride-aandrijflijn.