Als het om occasions gaat, dan willen veel mensen het liefst een hybride in combinatie met een hoge instap. Die heb je in allerlei soorten en maten, maar als we vervolgens verder lezen en zien dat de gemiddelde occasionprijs een niet-misselijke €24.000 bedraagt, dan nemen we dat als richtprijs.

Maar ook met die richtprijs is de keuze enorm: van een bijkans nieuwe en compacte Fiat Grande Panda tot een forse, oudere BMW X5. Wij gaan er tussenin zitten en nemen de nuchtere Kia XCeed, de sportieve Cupra Formentor en de premium-BMW X2 onder de loep.

Kia XCeed 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine - 2021 - 49.931 kilometer - €23.490

Als het om hybrides en EV’s gaat, dan staat het Zuid-Koreaanse Kia al jaren goed voorgesorteerd. Zo is de Niro een vaste waarde in onze verkooplijsten en breidt de EV-familie gestaag uit. Een beetje in de luwte opereert de XCeed, reden om dit model ‘ns op het podium te hijsen. Voor ons budget treffen we bijvoorbeeld deze Kia XCeed aan. Vier jaar oud (dus nog in de fabrieksgarantie) en met nog geen halve ton op de teller wacht deze kersverse ex-Duitser in Bergschenhoek op z’n eerste Nederlandse baas. Tegen meerprijs is een set winterbanden verkrijgbaar, maar wie dat niet blieft, hoeft niet op een houtje te bijten in deze ExecutiveLine: van autonome cruise control tot elektrische stoelverstelling met geheugen, van een glazen schuif-/kanteldak tot een elektrische achterklep en van lederen bekleding tot stoelverwarming en -ventilatie.

Je vraagt je af waar men alles heeft gelaten, want ook voor de inzittenden is de JGP-75-P het meest ruimhartig van dit trio - op de hoofdruimte achterin na. Kind van de rekening is de kleine kofferruimte. Onder de ándere kap de bekende 1.6 GDI in combinatie met een kleine elektromotor. Het Atkinson-principe moet zorgen voor blijvende zuinigheid bij een (bijna) lege accu. Dat kan, maar met een leeggewicht van bijna 1,5 ton is de XCeed geen vlotterik, waarbij de automaat met dubbele koppeling bij hogere snelheden eerder tegen- dan meewerkt. Jammer, want het samenspel van de diverse technische elementen verloopt verder soepel. Soepel is ook het woord dat we gebruiken voor de rijeigenschappen. Niet uitgesproken sportief of boterzacht, maar de gulden middenweg. Dat geldt tevens voor de bouwkwaliteit van het interieur, met daarbij een pluim voor het prettig werkende infotainmentsysteem. Het scherm reageert direct, is logisch ingedeeld en is met een configureerbaar hoofdscherm en een naar wens te programmeren snelkoppeling bovendien enigszins naar eigen voorkeuren in te delen.

Signalement

Merk Kia

Type XCeed 1.6 GDi PHEV ExecutiveLine

Bouwjaar september 2021

Kilometerstand 49.931

Vraagprijs €23.490

Waar te koop? Wim Hofman Auto, Bergschenhoek

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.580 cc, hybride

Max. systeemvermogen 103 kW/141 pk

Max. systeemkoppel 265 Nm

Leeggewicht 1.494 kilo

Bagageruimte 291 l/1.243 l

Max. aanhanger geremd 1.300 kilo

Gem. verbruik 1 op 58,8 (WLTP)

0-100 km/h 11,0 s

Topsnelheid 160 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Cupra Formentor 1.4 e-Hybrid Essential - 2021 - 60.256 kilometer - €23.895

Met zo’n allemansvriend als de Kia XCeed is weinig mis, maar voor sommigen is hij iets teveel middle-of-the-road. Wie sportiviteit en het vleugje exclusiviteit van een nieuw automerk wenst, is er de Formentor van het Spaanse Cupra - afgesplitst van Seat (de Cupra is het eerste ‘eigen’ model) en behorende tot het Volkswagen-concern. De Formentor is er nu ruim vier jaar, zodat de eerste exemplaren de occasionmarkt bevolken, zoals deze CUPRA Formentor: vergelijkbare leeftijd als de XCeed, maar iets meer gereden én ietsje duurder. Die prijs kan trouwens nog wat verder omhoog, want waar de Zuid-Koreaan nog fabrieksgarantie geniet, ben je bij de X-817-BJ (in 2023 geïmporteerd uit een Duitstalig land, sindsdien één eigenaar) aangewezen op Bovag-garantie (995 euro). Getoond model is instapper Essential, maar daar is weinig van te merken.

Op het gebied van veiligheidsvoorzieningen laat hij beide tegenstrevers achter zich en met zaken als sportzetels en een verwarmbaar stuur vinden we zowaar items die de XCeed moet ontberen. De luxe van lederen bekleding en bijvoorbeeld het schuif-/kanteldak heeft hier plaatsgemaakt voor sportiviteit: instelbare rijmodi, elektronisch sperdifferentieel, koperkleurige accenten, fraaie wielen … dat soort zaken. De hybride-1.4 is dan ook een stuk krachtiger, wat zich vertaalt in betere prestaties en toch onwaarschijnlijke verbruikscijfers - mits er voldoende geplugd wordt. Helemaal niet mis, ook omdat de Formentor bijna 100 kilo zwaarder is dan de Niro. Qua binnenruimte biedt -ie wat minder, bagageruimte juist meer. En meer rijplezier. De zitpositie is uitstekend en dankzij de directe besturing en de prima grip betrekt de auto de chauffeur bij het rijden. Daarbij is het onderstel niet knetterhard, maar overhellen in (snelle) bochten is de Spanjaard vreemd. En bochten, daar is -ie gek op. Heerlijk lichtvoetig weet de Spanjaard ze te bedwingen. Al met al een behoorlijke tegenpool van de XCeed.

Signalement

Merk Cupra

Type Formentor 1.4 e-Hybrid Essential

Bouwjaar augustus 2021

Kilometerstand 60.256

Vraagprijs €23.895

Waar te koop? Selles Auto’s Kamperzeedijk b.v., Genemuiden

Technische gegevens

Motor 4-cil. in lijn, 1.395 cc, turbo, hybride

Max. systeemvermogen 50 kW/204 pk

Max. systeemkoppel 350 Nm

Leeggewicht 1.581 kilo

Bagageruimte 420 l/n.b.

Max. aanhanger geremd 1.500 kilo

Gem. verbruik 1 op 83,3 (WLTP)

0-100 km/h 7,8 s

Topsnelheid 205 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

BMW X2 xDrive25e - 2022 - 139.682 kilometer - €23.450

Na een no-nonsense en een sportieve hoge hybride sluiten we af met een vierwieler uit een premiumstal. Dat doen we in Beesd, waar deze BMW X2 (intern: F39) op een zo te zien eerste Nederlandse eigenaar staat te wachten (we ontdekken namelijk geen kenteken, wel een Franstalig instructieboekje). Met z’n van hybridetechniek voorziene, geblazen 1.5-driepitter - goed voor een systeemvermogen van 220 pk - was deze vierwielaangedreven Beier nieuw lager geprijsd dan een sDrive20i wiens 178 pk enkel op de voorwielen losgelaten werden!

Deze occasion is zowaar nog een jaar jonger dan de andere twee. Fabrieksgarantie zit er echter niet meer op, zodat je bent aangewezen op een meerprijs van € 795 waarvoor je onder meer drie maanden garantie krijgt. Dat steekt nogal mager af tegenover de XCeed, waarbij de bijna drie keer zo hoge kilometerstand van de X2 niet onvermeld mag blijven. Da’s de prijs van premium, net zoals het feit dat de Duitser de minste interieurruimte biedt en standaard nogal terughoudend was met luxe voorzieningen. Gelukkig heeft de eerste eigenaar lekker lopen vinken op de optielijst, zodat prettige zaken als leren bekleding, verwarmbare voorzetels, elektrische achterklep, navigatiesysteem en led-verlichting toch allemaal aan boord zijn. Daardoor doet de auto uiteindelijk weinig onder voor de andere twee. Wat betreft de gebruiksvriendelijkheid herhalen we de prettige werking van de zogeheten iDrive-controller. En gaat het om traditionele BMW-waarden als bouwkwaliteit, zitpositie, stuurgedrag en rijkwaliteiten, dan heeft ook deze X2 z’n zaakjes piekfijn voor elkaar. Stoel, bestuurder, stuur en aandrijving lijken wel uit één geheel geboetseerd - als het gaat om dit soort rijplezier, dan is de Zuid-Duitse fabrikant maar moeilijk te verslaan. Hij palmt je in met z’n voortreffelijke dynamiek zonder daarvoor al te grote comfortoffers te vragen. Spreekt een X2 je om wat voor reden dan ook niet aan, maar wil je wel die aansprekende handling control, weet dan dat de Mini Countryman Cooper SE All4 op hetzelfde UKL-platform rust.

Signalement

Merk BMW

Type X2 xDrive25e

Bouwjaar augustus 2022

Kilometerstand 139.682

Vraagprijs €23.450

Waar te koop? Van Wees Automotive, Beesd

Technische gegevens

Motor 3-cil. in lijn, 1.499 cc, turbo, hybride

Max. systeemvermogen 162 kW/220 pk

Max. systeemkoppel 385 Nm

Leeggewicht 1.705 kilo

Bagageruimte 410 l/n.b.

Max. aanhanger geremd n.b.

Gem. verbruik 1 op 58,8 (WLTP)

0-100 km/h 6,8 s

Topsnelheid 195 km/h

Alle gegevens volgens fabrieksopgave

Drie hoge hybrides, maar welke heeft jouw voorkeur?

Een hoge hybride van €24.000. Wordt dat de gemiddelde occasion van 2026? We zullen zien. In ieder geval hebben we met de BMW X2, de Cupra Formentor en de Kia XCeed drie verschillende invalshoeken getoond: nuchter, maar toch luxueus en nog voorzien van fabrieksgarantie, da’s de XCeed. De Cupra Formentor is qua merk exclusiever, rijdt sportiever en is behept met vele rijhulpjes, maar biedt net wat minder ruimte. De BMW X2 is meer voor fijnproevers: de bestuurder staat centraal - hij/zij heeft veel rijdynamiek in handen, maar als het gaat om objectieve zaken als kilometerstand, interieurruimte en voorzieningen, dan moet de Duitser de andere auto's voorlaten. Waar zie jij je wel in rijden in 2026? Laat het ons weten!