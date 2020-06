Cupra Ateca gemoderniseerd

De Ateca was begin 2018 het eerste model dat het van Seat losgeweekte Cupra aan zijn modellengamma toevoegde. Nu, ruim twee jaar later, is de Ateca de eerste auto van Cupra die wordt gefacelift. Het zal niemand verbazen dat de auto op nagenoeg identieke wijze wordt aangepast als de bravere versies van de Ateca, die onder de vlag van Seat worden gevoerd.

Wie de stille hoop had dat de 2.0 TSI van de Cupra Ateca iets wordt gekieteld, moeten we teleurstellen, maar eerlijk is eerlijk: met 300 pk en 400 Nm in een Ateca is er weinig reden tot klagen. De aan een zeventraps DSG-automaat gekoppelde krachtcentrale jaagt de vierwielaangedreven Cupra Ateca in 4,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 247 km/h. Nee, het nieuws is vooral aan de voorzijde van de Spaanse SUV te vinden.

De Cupra Ateca krijgt een nieuwe snuit, een voorkant met nieuwe koplampen, een compleet andere grille én een volledig nieuwe voorbumper. Het geheel oogt een stuk minder rechttoe, rechtaan dan bij de Cupra Ateca die nu nog in de showrooms staat. Het nieuwe bumperwerk maakt de auto in totaal één centimeter langer, wat de totale wagenlengte op 4,39 brengt. Standaard staat de Cupra Ateca op 19-inch lichtmetaal. Onderaan de bilpartij nemen we net als voorheen vier uitlaateindstukken waar. Net als de reguliere Ateca krijgt ook de Cupra Ateca een nieuw 9,2-inch display, dat bij het vernieuwde infotainmentsysteem hoort. Bij de Cupra is het in tegenstelling tot bij de Seat-versies wél standaard en dat geldt ook voor de Virtual Cockpit met een 10,25-inch digitaal instrumentarium. De Ateca komt onder meer beschikbaar met Pre-Crash Assist, een systeem dat bij een dreigend ongeval de gordels aanspant en de ramen en het panoramadak direct sluit. De uitgebreide adaptieve cruisecontrol gebruikt gps-data en de verkeersbordherkenning om de snelheid automatisch aan te passen. Travel Assist houdt de Ateca tot een snelheid van 210 km/h netjes binnen de wegmarkering.

De Cupra Ateca zie je in Nederland zelden, maar volgens Cupra is de auto toch echt succesvol te noemen. Die exemplaren zijn dan vooral buiten onze landsgrenzen verkocht. Vorig jaar hebben volgens Cupra namelijk 10.000 exemplaren een trots baasje gevonden. In september staat de vernieuwde Ateca bij de Nederlandse dealers. De prijzen volgen uiteraard in de aanloop naar de marktintroductie.