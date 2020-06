Facelift Friday: Seat Ateca

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De Seat Ateca werd in 2016 gelanceerd als Seats eerste SUV. De auto leunde niet alleen qua techniek sterk op de Leon, maar deelde ook veel designkenmerken met die compacte hatchback. Inmiddels is er een nieuwe Leon, dus moest ook de Ateca eraan geloven. Een verbetering?

De Seat Ateca is een erg belangrijk model voor de Volkswagen Groep. Niet alleen omdat het model als Seats eerste hoogpotige de boeken in gaat, maar ook omdat hij dezelfde rol voor sportief ‘zustermerk’ Cupra vervult. Bovendien diende de Ateca in ietwat omgebouwde vorm als de het eerste model van de nieuwe Chinese Volkswagen-dochter Jetta, die met de VS5 een eigen variant in de aanbieding heeft.

Blauwdruk voor Skoda

Dat verklaart wellicht ook waarom de Ateca met een toch wel erg generieke koets de weg op wordt gestuurd. Van een sportief merk zou je wellicht een bijzonder wulpse SUV verwachten, maar in plaats daarvan koos Seat voor een behoudende, wat rechtlijnige koets met een neus die waar mogelijk overeenkomt met de destijds actuele, derde generatie van de Seat Leon. De latere Skoda’s Kodiaq en Karoq lijken zeker van achteren als twee druppels water op de Ateca, maar zijn verwarrend genoeg toch nét even anders.

Nieuw familiegezicht

Inmiddels zijn er bij Seat andere designtijden aangebroken, al is er voor critici voldoende materiaal beschikbaar om die claim wat af te zwakken. Het door de grotere Seat Tarraco gelanceerde familiegezicht bestaat uit een bredere, zeshoekige grille en in een V-vormige opstelling geplaatste koplampen. Dat die koplampen inmiddels standaard worden voorzien van ledtechniek, betekent bovendien dat ze een stukje kleiner kunnen zijn dan voorheen.



Wat voor de Tarraco geldt, gaat natuurlijk ook op voor de nieuwe Seat Leon. De Ateca is de eerste Seat die de nieuwe neus als een los element krijgt aangemeten. De auto loopt daarmee keurig in de pas met z’n merkgenoten, al leert een tweede blik dat de Ateca-koplampen wel degelijk net even anders zijn dan die van een Tarraco of Leon. Het nieuwe front maakt de Ateca ontegenzeggelijk minder zakelijk, maar is het ook mooier?