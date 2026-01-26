Over het algemeen hebben Japanse automerken de reputatie betrouwbaar te zijn. De Consumentenbond bevestigt opnieuw dat die reputatie daadwerkelijk ergens op is gebaseerd. Uit onderzoek komt Lexus naar voren als het betrouwbaarste automerk. De Japanse merken domineren op het ereschavot.

Jaarlijks onderzoekt de Consumentenbond hoe het met de betrouwbaarheid van automerken is gesteld. Uit een onder bezitters van in totaal bijna 50.000 auto's ingevulde enquête over het aantal mankementen en de ernst daarvan waarmee men te kampen heeft gehad, komt Lexus naar voren als het betrouwbaarste automerk. Het scoort een 8,9. Toyota en Suzuki delen de tweede plek. Plekken drie en vier zijn voor achtereenvolgens Subaru en Honda, al spreekt de Consumentenbond zelf van een top 5 vol Japanse merken doordat het Toyota en Suzuki onder elkaar zet.

Ook Tesla en het Chinese BYD scoren goed. Deze twee merken delen hun vijfde en volgens Consumentenbond dus zesde plek. Dat Tesla zo hoog scoort, is opmerkelijk. In het onderzoek van 2024 bleef Tesla nog hangen op plek 19. Nu we het toch over Tesla hebben: de Tesla Model Y komt als betrouwbaarste elektrische auto naar voren. De Toyota Aygo X is volgens de automobilisten in Nederland de betrouwbaarste auto met benzinemotor.

Betrouwbaarste automerken - top 10

Merk Cijfer 1 Lexus 8,9 2 Suzuki 8,7 3 Toyota 8,7 4 Subaru 8,6 5 Honda 8,5 6 BYD 8,4 7 Tesla 8,4 8 Mazda 8,3 9 Kia 8,2 10 Mitsubishi 8,2

Er zijn heel wat Chinese merken die met gepaste jaloezie naar BYD kijken. Lynk & Co en MG eindigen vrijwel onderaan de lijst van betrouwbaarste merken. Ze scoren achtereenvolgens een 6,2 en een 5,9. Het slechtste cijfer (4,3) en daarmee de titel 'onbetrouwbaarste automerk' is voor Land Rover. Opmerkelijk: de onbetrouwbaarste auto is van geen van die merken. De Opel Astra (bouwjaar tot 2015) scoort een erbarmelijke 3,7. Een troost voor Stellantis: dat model Astra is nog een product van General Motors.

Stellantis komt er niet bepaald goed uit. Van de 10 volgens de Consumentenbond onbetrouwbaarste merken is maar liefst de helft een merk van Stellantis: DS, Citroën, Peugeot, Opel en Alfa Romeo.

Onbetrouwbaarste automerken - top 10