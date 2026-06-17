De Citroën C5 X is niet langer het vlaggenschip van Citroën. De eigenwijze gestrekte cross-over is uit productie. Wie nog een Citroën C5 X wil rijden, moet uitwijken naar de tweedehandsmarkt. Je rijdt al een jonge, gebruikte Citroën C5 X vanaf minder dan €20.000, terwijl een nieuwe voor €15.000 minder dan voorheen de deur uit mag!

De productie van rechtsgestuurde exemplaren van de Citroën C5 X werd medio vorig jaar al gestaakt en inmiddels wordt de Citroën C5 X in zijn geheel niet meer geproduceerd. Dat is enerzijds opmerkelijk. De Citroën C5 X werd namelijk in april 2021 gepresenteerd en was dus pas zo'n vijf jaar op de markt. Oud heeft de C5 X niet mogen worden. Verklaarbaar is het vroege verdwijnen van de Citroën C5 X wel. Een verkooptopper is de lange en relatief lage cross-over nooit geworden. Ook in Nederland niet. In ons land zijn slechts 911 exemplaren geregistreerd. Wil je toch een C5 X rijden? Dan moet je uitwijken naar de tweedehandsmarkt.

Je koopt een jonge Citroën C5 X al voor zo'n €17.000. Kijk maar eens naar dit witte exemplaar uit 2023 met zo'n 90.000 kilometer op de klok, of naar deze C5 X uit 2022 met 82.000 kilometer ervaring. Liever een Citroën C5 X met NAP (Nationale AutoPas)? Dat kunnen we ons goed voorstellen. De goedkoopste Citroën C5 X met NAP kost €18.888, heeft nog geen 110.000 kilometer gereden en is ook nog eens in de flitsende kleur Magnetic Blue uitgevoerd. In dit geval wordt die carrosseriekleur gecombineerd met een zwart dak. Met bijpassende en met kunstleer beklede stoelen, waarvan delen in Metropolitan Blue zijn uitgevoerd. Naast een eigenwijze verpakking krijg je - helaas - ook de 130 pk sterke 1.2 PureTech driecilinder benzinemotor die in dit geval nog een natte riem heeft. Dat hoeft natuurlijk niet direct voor problemen te zorgen, al is goed en tijdig onderhoud simpelweg een vereiste.

Citroën leverde de C5 X in Nederland ook met plug-in hybride aandrijflijnen en - later - ook met een mild-hybride benzinemotor. Voor een praktisch nieuwe C5 X met 145 pk aan mild-hybride benzinekracht ben je – als je goed zoekt! - €38.000 kwijt. Dat is lang niet gek voor een auto die kort geleden nog voor bijna €53.000 op de prijslijst stond. Inderdaad: je rijdt een kersverse Citroën C5 X die nog nooit op naam is gezet voor €15.000 minder dan hij tot voor kort kostte. Prima deal, toch? In dat geval krijg je ook nog eens de rijk uitgevoerde Max-variant én een 1.2 PureTech die als een stuk minder gevoelig bekendstaat.