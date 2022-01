Citroën C5 X - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Als er een auto uit de stal van voormalig PSA optreedt in deze rubriek, weet je bijna zeker dat er een vrolijk kleurtje in het spel is. In het geval van de Citroën C5 X heet die kleur ‘Magnetic Blue’ en is het niet de enige reden dat de auto nauwelijks van duurdere exemplaren te onderscheiden is.

Citroën C5 X 1.2 PureTech 130 EAT8 Business - €38.990

Basismodellen zijn meestal wit of zwart, maar bij Peugeot, Citroën, DS en Opel is dat tegenwoordig steeds vaker heel anders. Zo is de enige ‘gratis’ kleur op de Peugeot 208 en Opel Astra knalgeel, wordt de Peugeot 308 standaard in een fraai groen uitgevoerd, is de Peugeot 2008 in principe oranje en de DS 4 wordt zelfs in een soort zalmroze uitgevoerd. De introductiekleur is meestal ook de kleur die zonder meerprijs wordt aangeboden, en dat valt te krijgen.

Bij de wat zakelijkere C5 X houdt Citroën het wat ingetogener, maar dit Magnetic Blue is tegelijkertijd wel de meest sprankelende kleur uit het verder uit veel grijstinten bestaande aanbod. Aan de buitenkant is de Business-basisversie eigenlijk alleen door zijn relatief bescheiden, 17-inch lichtmetaal als basisuitvoering te onderscheiden. Voor de rest oogt de buitenzijde in de configurator zeer compleet, tot en met de led-koplampen, de mistlampen en de verchroomde accenten in de grille en rond de zijruitpartij. Toch is er met dat laatste wat bijzonders aan de hand, want volgens de prijslijsten zijn de chroomaccenten in de voorbumper voorbehouden aan duurdere versies. Toch: knappe kar!

Aan de binnenzijde is het verschil veel groter. De Business is, de naam zegt het al, een uitvoering die speciaal is gericht op de zakelijke markt. Dat betekent minder optie- en personalisatiemogelijkheden, maar ook een lagere vanafprijs dan bij het reguliere aanbod. Leer hoort er dan niet bij, maar het grijze stofje mag er wat ons betreft best zijn. Het is bovendien aangebracht op ‘Advanced Comfort Seats’, die standaard zijn. Dat geldt ook voor het onderstel met ‘Progressive Hydraulic Cushions’, de speciale dempers die veel goeds doen voor het veercomfort. Bij duurdere uitvoeringen zijn ze in allerlei standen instelbaar, de Business doet het met één stand.

Het instappen gaat wat onhandig, want bij de Business moet daarvoor nog gewoon de knop op de sleutel worden ingedrukt. Eenmaal binnen gaat het starten echter wel gewoon met een knop. Schakelen is bovendien niet nodig, want iedere C5 X krijgt een automaat mee. In het geval van de plug-in hybride is dat logisch, maar ook de 1.2 PureTech-basismotor wordt altijd aan de EAT8-bak gekoppeld. Ook op andere gebieden is het verre van behelpen aan boord van deze grote Fransman. We noteren climate contol met twee zones, een actieve rijstrookassistent, een 10-inch touchscreen met onder meer navigatie en een audiosysteem met 8 speakers.

Tegelijkertijd is van échte weelde geen sprake. Zo moeten de stoelen handmatig worden versteld en ontbreekt sfeerverlichting. Belangrijker – vinden wij dan - is dat de auto het zonder stoelverwarming en adaptieve cruisecontrol moet doen. Het goede nieuws is echter dat dit precies de twee zaken zijn die nog als losse optie worden aangeboden. Wie €300 neertelt voor verwarmbare voorstoelen en nog eens dat bedrag voor een rijassistentiepakket, heeft voor €39.590 een C5 X voor de deur staan waarmee het eigenlijk op geen enkele manier behelpen is. Goede kleur ook!