Citroën C5 X krijgt nieuwe topuitvoering

De Citroën C5 X was tot op heden als You, Plus en Max uit te voeren, maar daar schuiven de Fransen nu nog een uitvoering boven: Hypnos, vernoemd naar de Griekse mythologische personificatie van de slaap. Is het een slaapverwekkende auto dan? Nee, dat bedoelt Citroën er uiteraard niet mee, de naam slaat op het verhoogde comfort dat de uitrusting van de Hypnos biedt. Dat zit hem onder meer in de elektrisch bedienbare geventileerde voorstoelen, die bovendien een massagefunctie hebben. Ook is de passagiersstoel vanaf de tweede zitrij verschuifbaar, voor het geval je als inzittende achterin meer beenruimte wilt creëren.

De Citroën C5 X Hypnos neemt verder de uitrusting over van de Max, de voorheen meest complete uitvoering. Om hem ook uiterlijk te onderscheiden van zijn minder bedeelde broers heeft de Citroën C5 X Hypnos onder meer de Eclipse Blue-lakkleur (Platinum Grey is ook een optie), een Perla Nera gespoten dak, rode accenten rondom, Hypnos-badges op de zij- en achterkant en ook speciale Hypnos-vloermatten. Hij staat bovendien op Onyx Black gespoten 19-inch lichtmetalen wielen. Het interieur is bekleed met licht leer en donker alcantara en op het dashboard tref je een houteffect-afwerking. De Citroën C5 X Hypnos wordt enkel leverbaar als Plug-in Hybrid 225 en moet minstens €54.820 in het laatje brengen. Daarmee is hij €2.300 duurder dan de Max en €4.500 duurder dan de Plus. Begin 2024 start de levering.