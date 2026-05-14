BYD werkt aan een nieuwe compacte hatchback voor de Europese markt. Die heet BYD Dolphin G en hoewel AutoWeek je hem nog niet kan laten zien, kunnen we je er als eerste toch al veel over vertellen.

BYD komt met een compacte hatchback in wat vaak wordt aangeduid als het B-segment. Dat is het deel van de markt waar auto's als de Volkswagen Polo en Renault Clio de dienst uitmaken. In de database van Kenteken.tv duikt de nieuwe compacte BYD al op. Die heet voluit BYD Dolphin G en AutoWeek kan je er al de eerste specificaties geven. Hoe de auto er precies uit komt te zien, houd je van ons tegoed.

De BYD Dolphin G wordt 4,16 meter lang en heeft een wielbasis van 2,61 meter. Dat maakt hem 15 centimeter korter dan de BYD Atto 2. De wielbasis is op één centimeter na gelijk aan die van die cross-over. Hij is 1,57 meter hoog en dat betekent dat hij ruim 10 centimeter lager is dan een Atto 2. Minder cross, meer hatchback. De afmetingen van de BYD Dolphin G zijn in grote lijnen vergelijkbaar met die van een MG 3 Hybrid+.

Wat aandrijflijn betreft, wordt de BYD Dolphin G in zijn segment vrij uniek, want hij krijgt een plug-in hybride aandrijflijn. Die bestaat uit een 1.5 benzinemotor die 95 pk op de been brengt. De elektromotor is minimaal 75 pk sterk. De BYD Dolphin G weegt 1.515 kilo, mag tot 750 kilo trekken en heeft een topsnelheid van 180 km/h. De BYD Atto 2 DM-i is er met een 7,8-kWh en een 18-kWh accu. Als de Dolphin G een van die accu's krijgt, is het waarschijnlijk de kleinste van het stel. De Atto 2 DM-i is momenteel de goedkoopste plug-in hybride van Nederland. Aangezien de Dolphin G daar onder wordt gepositioneerd, kan het niet anders dan dat de BYD Dolphin G straks de goedkoopste plug-in van Nederland is.

Later meer!