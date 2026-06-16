Dat lees je goed: van alle Chinese automodelvarianten die in Nederland worden aangeboden, zijn er slechts vier die in totaal (tot mei 2026) meer dan 1.000 Nederlandse kopers vonden. Dat blijkt uit cijfers van Vinacles, waar we vriendelijk op werden gewezen door Bkan.nl. Wel is het belangrijk om hierbij op te merken dat we het hebben over modelvarianten en dus niet over modellen als geheel. Vinacles deed onderzoek naar alle beschikbare modelvarianten en concludeerde dat het Chinese aanbod weliswaar groot is, maar slechts een handjevol modellen hier voor de grote aantallen zorgt. Veel Chinese automodelvarianten worden dus wel aangeboden, maar in de praktijk niet of nauwelijks verkocht.

Dat kan allerlei oorzaken hebben. Veel modellen, zoals de meeste Nio’s en Voyahs, zijn simpelweg niet populair. Minstens zo vaak is het echter één modelvariant die alle kopers trekt, terwijl de andere beschikbare varianten feitelijk slechts op papier bestaan. Dit zien we bijvoorbeeld bij de elektrische BYD Seal U (iedereen koopt de Design), de elektrische Leapmotor B10 (iedereen koopt de ProMax Design) en de MG3 Hybrid+ (wordt alleen verkocht als Luxury). Die MG behoort samen met de Seal U Design, de plug-in hybride Seal U DM-i Boost en de Jaecoo 7 SHS Exclusive trouwens ook tot het zeer exclusieve gezelschap van Chinese automodelvarianten die meer dan 1.000 Nederlandse kopers vonden. Jawel: slechts vier Chinese autoversies zijn goed voor meer dan 1.000 kopers en twee van die vier zijn een BYD Seal U.

Bekijken we de zaak andersom, dan levert dat een minstens zo indrukwekkend resultaat op. 69,3 procent van de aangeboden Chinese modelvarianten vond niet meer dan 10 Nederlandse kopers, wat ‘de facto’ betekent dat ze gewoon niet worden verkocht. Wie alle data zelf wil bekijken, inclusief een sortering op lengte en een gedetailleerde blik op alle Chinese verkoopcijfers per uitvoering, kan hier terecht.