De BYD Atto 2 is niet langer meer altijd een EV. Dat was hij al niet, maar dat is hij nu ook in Nederland niet. Dit is de plug-in hybride BYD Atto 2 DM-i. Dat is direct de goedkoopste plug-in hybride van Nederland!

Wie relatief goedkoop hybride wil rondstekkeren, kan voor €29.995 in de Leapmotor B10 Hybrid EV stappen. Dat is echter niet langer de goedkoopste nieuwe plug-in hybride van Nederland. Die titel behoort nu toe aan de fonkelnieuwe BYD Atto 2 DM-i, de plug-in hybride versie van de voorheen altijd elektrische Atto 2. Al in oktober vorig jaar kon AutoWeek je over de Atto 2 DM-i vertellen. Nu hebben we alle specificaties én alle prijzen.

De BYD Atto 2 DM-i komt in twee varianten naar Nederland: als Active en als Boost. De BYD Atto 2 DM-i Active kost €29.490 en is daarmee ruim €500 voordeliger dan de Leapmotor B10 Hybrid EV. Voor de Boost betaal je €32.490. In beide uitvoeringen word je getrakteerd op het samenspel tussen een 1.5 viercilinder benzinemotor en een elektromotor. Die elektromechanische dans levert de Active een systeemvermogen op van 166 pk terwijl de Boost-versie het tot 212 pk schopt. De krachtigste Atto 2 DM-i bereikt vanuit stilstand in 7,5 seconden de 100 km/h. In de instapper moet je met een 0-100-tijd van 9,1 tellen genoegen nemen. De topsnelheid van beide versies is vastgesteld op 180 km/h en ze mogen allebei 750 kilo trekken.

Er zijn meer verschillen tussen de Active en de Boost. Zo heeft de BYD Atto 2 DM-i Active een 7,8-kWh accu, terwijl de duurdere Boost een 18,3-kWh batterij heeft. In beide gevallen gaat het overigens om LFP-accu's. De BYD Atto 2 DM-i Active is goed voor een elektrisch bereik van 40 kilometer. De Boost met grotere accu komt op enkel elektrokracht tot 90 kilometer ver. Daar komt bij dat de goedkopere variant met de kleinere accu met maximaal 3,3 kW kan laden, terwijl de Boost dat met 6,6 kW kan. De bagageruimte meet ongeacht de gekozen variant 425 tot - met de achterbank plat - 1.335 liter.

De BYD Atto 2 DM-i komt eerst als duurdere Boost naar Nederland. De Active-variant volgt later deze maand. De elektrische Atto 2 is er in één uitvoering en is met zijn vanafprijs van €36.690 een stuk duurder.