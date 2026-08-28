Wat is beter, een nieuwe elektrische auto kopen of doorrijden met je oude benzine-‘brik’? Over die vraag kun je hele kringverjaardagen vol kletsen, maar je kunt er ook gewoon gedegen onderzoek naar doen. De Amerikaanse onderzoekers Campbell en Geyer deden precies dat en publiceerden de resultaten op Science.org. Volgens hen is het voor het klimaat nagenoeg altijd gunstiger om je ‘ICE’ (auto met verbrandingsmotor) in te ruilen voor een puur elektrische auto, ook als die brandstofauto net nieuw is.

De grote vraag van het onderzoek was of het netto ‘klimaatvoordeel’ oplevert om een functionerend brandstofvoertuig voor het einde van zijn levensduur uit te faseren en te vervangen door een nieuwe EV. Het antwoord is volgens deze Amerikanen bijna altijd ‘ja’. Alleen wie een toch al zuinige auto als een Prius omruilt voor een grote, zware EV als een Rivian, kan op het tegendeel stuiten. In de meeste gangbare gevallen is het devies van de onderzoekers echter om die auto met verbrandingsmotor meteen om te ruilen, waarbij uiteraard rekening is gehouden met de CO2-uitstoot van de productie van de nieuwe auto.

Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat er alleen is gekeken naar CO2-uitstoot en vermeende klimaateffecten, niet naar andere schadelijke stoffen of de financiële kant van de zaak. Ook is het een nogal Amerikaans onderzoek, wat vooral invloed heeft op de onderzochte auto’s. Die zijn in veel gevallen fors groter en zwaarder dan de brandstof- of elektrische auto’s die we in Europa gewend zijn.