Vernieuwde KGM Torres EVX is flink goedkoper

De KGM Torres was in 2024 de eerste auto van het tot KGM omgedoopte SsangYong. Omdat we de auto op straat niet zo vaak zien, voelt het om eerlijk te zijn korter geleden. Het begon hier met de elektrische EVX, maar inmiddels is de hybride Torres – herkenbaar aan zijn stevig afwijkende neus – ook gewoon te koop in Nederland.

De vernieuwde versie van de Torres werd al aangekondigd. Hij brengt geen grote optische wijzigingen, maar wel een belangrijke update voor het interieur. Het belangrijkste nieuws is de middenconsole, die er voorheen helemaal niet was en ook meteen fysieke knoppen brengt voor de climatecontrol. Daarmee ben je minder afhankelijk van het infotainmentsysteem en dat is in dit geval zeker goed nieuws. SsangYong, pardon KGM, zegt ook dat het infotainmentsysteem nu sneller moet werken.

Het beste nieuws is echter de komst van een nieuwe instapversie voor de elektrische Torres EVX. Die heet Street Series, is herkenbaar aan zijn donkere 20-inch wielen en is met €38.990 de goedkoopste elektrische Torres tot nu toe. De hybride Torres was er al wel voor dit geld, maar heeft nu een vanafprijs van €39.990.

De elektrische Torres EVX Street Series is een tijdelijk aanbod en is qua uitrusting daadwerkelijk wat minder riant dan de overige versies. Zo mis je hier elektrisch verstelbare en verwarmbare stoelen, de elektrische achterklep en een draadloze telefoonlader. Wel krijgt de basis-Torres gewoon dual-zone climatecontrol, navigatie en adaptieve cruisecontrol mee. De Torres EVX heeft een accu van 81 kWh, moet het daarmee 503 kilometer kunnen volhouden en kan met tot 120 kW snelladen. Het verbruik van deze elektrische voorwielaandrijver is mede dankzij die vierkante vorm en de giga-wielen wel stevig: 19,3 kWh per 100 kilometer volgens fabrieksopgave.

Door zijn relatieve onbekendheid is zo'n KGM trouwens wel een leuke occasion. Je hebt al een Torres vanaf zo'n 33 mille, blijkt na een korte zoekopdracht. Weet je nog niet zo goed wat je volgende auto moet worden? Gebruik dan onze Keuzehulp!