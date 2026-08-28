Deze camper is géén Volkswagen ID Buzz

‘Er is simpelweg geen markt voor een ID Buzz-camper’, riep Volkswagen in 2024. Kennelijk is men daarop teruggekomen, want vandaag presenteert Volkswagen toch een camper op basis van de ID Buzz. Hoewel dit eigenlijk helemaal geen ID Buzz is.
De EV boven dit verhaal is formeel geen ID Buzz, maar een Volkswagen ID California Cruise. Dat is het naampje dat Volkswagen op dit beestje plakt nu het van de ID Buzz een heuse camper heeft gemaakt. Dat is best opmerkelijk, want nog niet zo lang geleden beweerde Volkswagen dus dat er helemaal geen markt zou zijn voor zo’n compacte elektrische camper. Nu is er sindsdien wel een heleboel veranderd op ID Buzz-gebied. Later in 2024 werd de verbeterde en verlengde versie met grotere accu gepresenteerd. Die langere versie staat op de eerste foto’s van de California Cruise, hoewel je ook ‘gewoon’ de korte versie als camper kunt bestellen. Een zeer eenvoudige camper, dat wel.
Afgezien van het typeplaatje is het verschil tussen de California Cruise en een reguliere ID Buzz eigenlijk niet te zien, tenzij de verduisteringsgordijnen gemonteerd zijn uiteraard. We zien dan ook geen verhoogd dak of hefdak, dus reken er maar niet op dat de Nederlandse belastingdienst je camper als zodanig erkent. Evengoed kun je hierin volgens Volkswagen met twee personen slapen, op een bed van 2,03 meter lang en 1,20 meter breed. Het matras is 9 centimeter dik en kan uiteraard worden weggeklapt, waarna de reguliere achterstoelen weer bruikbaar worden en de California een vierzitter wordt.
Veel meer dan dat, de gordijntjes en wat opbergvakjes heeft deze camper-conversie niet om het lijf, hoewel we de software niet mogen vergeten. Die biedt wat Volkswagen de California-modus noemt, waardoor je de hele nacht stroom tot je beschikking hebt en het interieur koel dan wel warm kunt houden. Volkswagen wijst er ook nog even op dat de Vehicle-2-load-functie van deze EV ook erg handig is voor camperrijders, want zo kun je koffiezetapparaten, waterkokers, koelboxen, kookplaten en airfryers van stroom voorzien.
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Volkswagen ID. Buzz Cargo
Economy Limited Edition 190pk 59 kWh | 2027 uitvoering | Camera | Adaptieve Cruise Control | Apple Carplay / Android Auto | > Netto-ACTIE-Prijs; bij koop of lease via HK / excl. kosten rijklaarmaken <
- 2026
- 0 km
- Elektrisch
- 140kW/190pk
Automatisch
Volkswagen ID. Buzz Cargo
Bedrijfswagens Bulli Limited Edition Elektromotor 210 kW (286 pk)
- 2027
- 22 km
- Elektrisch
- 210kW/286pk
Automatisch
Volkswagen ID. Buzz Cargo
Bedrijfswagens 77 kWh | Achterklep | Stoelverwarming | Adaptive Cruise | Trekhaak |
- 2023
- 90.557 km
- Elektrisch
- 150kW/204pk
Automatisch
Volkswagen ID. Buzz
1st 77kWh | Elec. Deuren | Trekhaak | SOH 98,5% | IQ-Light | Adaptive Cruise | Camera
- 2023
- 54.482 km
- Elektrisch
- 150kW/204pk
Automatisch
Volkswagen ID. Buzz Cargo
Bedrijfswagens Bulli Limited Edition Elektromotor 210 kW (286 pk) | Achterdeuren | schuifdeur rechts met sluithulp | Open en close plus pakket | DAB+ | 360 graden achteruitrijcamera | Achterlichten LED | Digitale sleutel |
- 2026
- 15 km
- Elektrisch
- 210kW/286pk
Automatisch
Volkswagen ID. Buzz Cargo
Bedrijfswagens Bulli Limited Edition Elektromotor 210 kW (286 pk) | schuifdeur rechts en links met sluithulp | Open en close pakket 2 | DAB+ | 360 graden achteruitrijcamera | Achterlichten LED | Digitale sleutel |
- 2026
- 15 km
- Elektrisch
- 210kW/286pk
Automatisch