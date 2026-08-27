Aanvankelijk was de Staria niet eens bedoeld voor de Nederlandse markt, maar twee jaar geleden haalde Hyundai de bestelversie van het model toch naar Nederland als 225 pk sterke hybride. Nadat Hyundai begin dit jaar de Staria Electric introduceerde, was het natuurlijk een kwestie van tijd voordat de Staria Cargo deze aandrijflijn zou krijgen. Daarmee lanceert de Staria Cargo zich direct naar de top van bestelautoland. De accu van 84 kWh maakt een WLTP-actieradius van 450 kilometer mogelijk. Belangrijker nog: dankzij zijn 800v-technologie laadt de accu aan een 350 kW-snellader in 20 minuten weer op van 10 naar 80 procent. Daarmee kan de Hyundai Staria Cargo zich meten met de nieuwe Renault Trafic E-Tech, waarvoor Renault vergelijkbare specificaties belooft.

Qua leverbare aandrijflijnen houdt Hyundai het overzichtelijk. De 84-kWh accu is de enige die Hyundai levert, gekoppeld aan een elektromotor met 218 pk en 350 Nm. Het laadvermogen van de Staria Electric Cargo bedraagt 1.040 kilo. Ook het formaat is altijd hetzelfde. De laadruimte is 2.570 mm lang, 1.640 mm breed (tussen de wielkasten 1.254 mm) en 1.436 mm hoog. Het maximale trekgewicht bedraagt 2.000 kilo, genoeg om een zwaardere aanhanger mee te kunnen torsen.

Waar Renault de orderboeken van de Trafic nog niet opent, doet Hyundai dat in september wél voor de Staria Electric Cargo. De vanafprijs van de elektrische bestelwagen bedraagt €39.995 exclusief btw. Voor dat bedrag krijg je altijd bovengenoemde accu met 800v-technologie en een elektromotor met 218 pk en 350 Nm koppel. Een warmtepomp en batterijverwarming met preconditionering zijn standaard. De basisversie biedt verder voorzieningen als zijschuifdeuren links en rechts, dubbele openslaande achterdeuren, verwarmbare en elektrisch inklapbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera en parkeersensoren rondom.