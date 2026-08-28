Bij ieder laadproces gaat energie verloren. Een deel komt vrij als warmte in de laadkabels en andere elektrische componenten. Ook de omvormer in de auto gebruikt energie om wisselstroom uit het elektriciteitsnet om te zetten in gelijkstroom voor de accu.

Daarnaast zijn tijdens het laden verschillende systemen actief. Het batterijmanagementsysteem houdt de laadstatus en temperatuur in de gaten, terwijl bijvoorbeeld verwarming of koeling kan worden ingezet om de accu op de juiste temperatuur te houden.

De ADAC onderzocht vijf moderne elektrische auto's en ontdekte grote verschillen. Afhankelijk van het model en de gebruikte laadtechniek liep het verlies uiteen van 5,1 tot maar liefst 24,2 procent.

Bij één auto verdwijnt bijna een kwart

De Mercedes-Benz CLA 350 EQ kwam in de test opvallend slecht uit de bus bij laden via een gewoon stopcontact. Van de elektriciteit die uit het net werd gehaald, bereikte 24,2 procent de accu niet.

Bij de andere modellen bleef het verlies via een standaard stopcontact onder de 16 procent. De Tesla Model Y kwam uit op 12,7 procent, terwijl de Renault R5 E-Tech 13,7 procent verloor.

Volgens de ADAC speelt daarbij de ingebouwde lader een belangrijke rol. De Mercedes gebruikt bij laden via een standaard stopcontact maximaal 8 ampère, terwijl de andere geteste auto's tot 10 ampère benutten. Daardoor duurt het laden langer en loopt het energieverlies verder op.

Deze simpele keuze maakt een groot verschil

Wie laadverlies wil beperken, doet er volgens de test goed aan een wallbox te gebruiken in plaats van een normaal stopcontact. Bij het laden via een 11 kW-wallbox lagen de verliezen bij alle vijf auto’s tussen 5,1 en 7,0 procent. De Renault R5 E-Tech was met 5,1 procent het efficiëntst, gevolgd door de Tesla Model Y met 6,1 procent.

Het verschil met laden via een stopcontact kan dus aanzienlijk zijn. Bij de Mercedes CLA bedroeg het verlies via de wallbox slechts 6,9 procent, tegenover 24,2 procent via het stopcontact.

Nog sneller laden is niet altijd efficiënter

Opvallend is dat een hogere laadsnelheid niet automatisch tot meer verlies leidt. Bij de Volvo EX30 werd via een 22 kW-wallbox zelfs 6,7 procent verlies gemeten, tegenover 7,0 procent bij 11 kW.

Het beperken van de laadsnelheid kan juist ongunstig uitpakken. Bij de geteste auto's steeg het verlies wanneer de wallbox met een lagere laadcapaciteit werd gebruikt.

De ADAC concludeert daarom dat een gewoon stopcontact niet geschikt is om een elektrische auto regelmatig op te laden. Een wallbox is niet alleen praktischer, maar doorgaans ook duidelijk efficiënter.

En hoe zit het met snelladen?

De recente ADAC-test richtte zich vooral op laden met wisselstroom, zoals via een wallbox of stopcontact. Bij snelladen met gelijkstroom zijn de laadverliezen doorgaans lager. In een eerdere ADAC-test lagen die verliezen bij vier elektrische modellen tussen 1 en 10 procent.

Toch heeft snelladen een ander nadeel: hoge laadvermogens kunnen de accu zwaarder belasten en bijdragen aan snellere veroudering. Voor dagelijks laden lijkt een wallbox daarom de meest efficiënte oplossing.