Brandstof goedkoper, vooral diesel: 4 cent

Volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers daalde de adviesprijs voor een liter diesel donderdag tot 2,578 euro. Begin van de maand kostte deze brandstof nog meer dan 2,65 euro. Een liter Euro95 kost nu 2,589 euro, ruim 1 cent minder dan woensdag. De prijs voor de hoogwaardigere premiumbenzine (Euro98) zakte met 1,4 cent tot 2,80 euro.

De olieprijs daalde donderdag voor de vierde dag op rij, mede door de hoop dat er weer meer olie en gas door de Straat van Hormuz kunnen stromen. De prijs voor een vat Brentolie schommelde donderdagochtend rond de 87 dollar en staat deze week inmiddels ruim 7 procent lager.

Hoewel de brandstofprijzen recent zijn gedaald, liggen ze nog altijd aanzienlijk hoger dan aan het begin van dit jaar. Toen bedroeg de adviesprijs voor een liter Euro95 2,13 euro. Dat is bijna 22 procent minder dan de huidige prijs. Diesel is sinds het begin van het jaar meer dan een derde duurder geworden.