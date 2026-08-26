Mercedes-AMG GT gaat ‘handsfree’ over de Nürburgring

Autonoom rijden tijdens uitgerekend die ene auto-activiteit die toch al puur voor de lol was: circuitrijden. Het lijkt onzinnig, maar wordt ongetwijfeld de volgende manier waarop autofabrikanten elkaar de loef kunnen afsteken. Het Chinese Xiaomi kwam onlangs al met een autonoom ronderecord voor de befaamde Nürburgring, maar nu lijkt ook Mercedes een gooi naar die titel te doen. Kijk maar eens goed door het zijraam van deze AMG GT: er is een bestuurder, maar die raakt het stuurwiel niet aan.

Volgens de fotograaf kijken we hier nog niet naar een daadwerkelijke recordpoging, als die er al komt. AMG zou bezig zijn geweest met het in kaart brengen van het circuit en uiterst voorzichtig autonoom over de baan zijn gereden. Dat gebeurde eerst aan de linkerzijde van de baan en toen aan de rechterzijde, om de o zo belangrijke grenzen van het asfalt goed aan het systeem te leren. Voor die testronden had de Mercedes zo’n 20 minuten nodig, oftewel tweemaal de tijd van Xiaomi. Wellicht zien we dezelfde auto binnenkort op een hoger tempo autonoom door de Karussell jagen, afhankelijk van het resultaat al dan niet gevolgd door een persbericht.