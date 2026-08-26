Mercedes-AMG GT gaat ‘handsfree’ over de Nürburgring

Na handsfree bellen wordt handsfree autorijden het helemaal. In de toekomst sta je met honderden andere autoliefhebbers in de rij om €35 te betalen voor een rondje Nürburgring, zonder het stuur tijdens dat rondje ook maar één keer aan te raken. Of misschien niet, maar bij Mercedes doen ze dat nu wel.
Autonoom rijden tijdens uitgerekend die ene auto-activiteit die toch al puur voor de lol was: circuitrijden. Het lijkt onzinnig, maar wordt ongetwijfeld de volgende manier waarop autofabrikanten elkaar de loef kunnen afsteken. Het Chinese Xiaomi kwam onlangs al met een autonoom ronderecord voor de befaamde Nürburgring, maar nu lijkt ook Mercedes een gooi naar die titel te doen. Kijk maar eens goed door het zijraam van deze AMG GT: er is een bestuurder, maar die raakt het stuurwiel niet aan.
Volgens de fotograaf kijken we hier nog niet naar een daadwerkelijke recordpoging, als die er al komt. AMG zou bezig zijn geweest met het in kaart brengen van het circuit en uiterst voorzichtig autonoom over de baan zijn gereden. Dat gebeurde eerst aan de linkerzijde van de baan en toen aan de rechterzijde, om de o zo belangrijke grenzen van het asfalt goed aan het systeem te leren. Voor die testronden had de Mercedes zo’n 20 minuten nodig, oftewel tweemaal de tijd van Xiaomi. Wellicht zien we dezelfde auto binnenkort op een hoger tempo autonoom door de Karussell jagen, afhankelijk van het resultaat al dan niet gevolgd door een persbericht.
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Mercedes-Benz AMG-GT
4.0 S Keramische remmen, High End audio
- 2016
- 50.310 km
- Benzine
- 375kW/510pk
Automatisch
Mercedes-Benz AMG-GT
4.0 V8 Aero Pack Panoramadak Sportuitlaat Burmester Leder exclusief Led 20" LMV
- 2018
- 56.559 km
- Benzine
- 350kW/476pk
Automatisch
Mercedes-Benz AMG-GT
4-Door Coupe AMG 43 4MATIC+ Premium PANO|BURMESTER|360°|VENTILATIE|MEMORY
- 2022
- 169.980 km
- Benzine
- 270kW/367pk
Automatisch
Mercedes-Benz AMG-GT
4-Door Coupe AMG 63 S 4MATIC Burmester Dak Sfeer
- 2019
- 119.776 km
- Benzine
- 470kW/639pk
Automatisch
Mercedes-Benz AMG-GT
Mercedes AMG GT Coupe 368pk 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
- 2019
- 155.004 km
- Benzine
- 270kW/367pk
Automatisch
Mercedes-Benz AMG-GT
Roadster 4.0 C | KERAMISCH | LEDER | BURMESTER | STOELVERK. | CAMERA | NAVI | ADAPT. CRUISE |
- 2018
- 33.956 km
- Benzine
- 410kW/557pk
Automatisch