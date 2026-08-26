Dit is een Lincoln Corsair. Dat is een SUV van het formaat BMW X3 en om eerlijk te zijn een weinig opmerkelijke – hoewel ongetwijfeld erg fijne – auto. Waar de grote SUV’s van de Amerikaanse merken indruk maken met hun ruimteaanbod, luxeniveau en slimme oplossingen, zijn de kleinere luxe-SUV’s uit de VS op basis van wat wij weten prima, maar niet al te onderscheidende alternatieven.

Toch is de Corsair opmerkelijk, maar niet om de auto zelf. Deze Corsair verscheen in 2019 voor het eerst en verdween ongeveer een jaar geleden van de Amerikaanse markt. Nu is hij terug, waarmee Lincoln weer een enigszins betaalbaar instapmodel heeft. Jawel: het X3-formaat is voor dit premiummerk de ondergrens. De Corsair wordt echter niet meer in de VS gemaakt, omdat Ford zijn fabriek in Louisville wil gaan gebruiken voor nieuwe elektrische modellen. De Corsair van modeljaar 2027 komt dus uit China, waarmee Lincoln zijn tweede Chinese model in huis haalt. De grotere Nautilus, meer richting de BMW X5 en Lexus RX, kwam daar ook al vandaan.

Hoewel duidelijk is waarom deze stap genomen is, is de keuze voor een tweede model uit China in deze tijden wel opmerkelijk. De in China gebouwde modellen van Amerikaanse merken krijgen volgens Reuters te maken met een importheffing van 52,5 procent. Voor elektrische auto’s uit China is dat trouwens zelfs 100 procent, ingevoerd onder de vorige regering-Biden. Zelfs met 52,5 procent lijkt het echter lastig om nog winst te maken voor Lincoln, dat echter kennelijk toch graag een instapmodel heeft om mensen aan zich te binden. De import-ellende wordt deels door de klant betaald: een in Amerika gebouwde Corsair was er vanaf zo’n 41.500 dollar, de nieuwe kost de Amerikanen minimaal zo’n 48.500 dollar. De Corsair is trouwens altijd een stekkerloze hybride met vierwielaandrijving, een 2,0-liter viercilinder en dik 300 pk.

Buick

O, en die derde ‘Chinese’ auto op de Amerikaanse menukaart naast de twee Lincolns? Als we Polestar alvast even als verloren beschouwen, blijft alleen een GM-concurrent van de Corsair over: de Buick Envision. De Lotus Eletre is volgens verschillende media geschrapt, maar staat nog wel op de Amerikaanse Lotus-site met een vanafprijs van, jawel, 229.900 dollar. Voor dat geld krijg je dan wel meteen de Carbon, die bij ons €165.915 kost.