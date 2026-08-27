Eerste EREV-model van Hyundai wordt Santa Fe, vanaf 2027

De eerste EREV van Hyundai wordt in 2027 de Santa Fe. Daarbij gaat het ongetwijfeld om de gefacelifte variant die al eens is gespot, maar in de basis is dat ‘gewoon’ het model dat nu bij je lokale Hyundai-dealer in de showroom staat. De hybride- of plug-in-hybride Santa Fe krijgt er daarmee een aandrijflijn bij, al zou het kunnen dat de PHEV-variant hiermee komt te vervallen.

Hyundai zegt niet met zoveel woorden dat de EREV ook naar Europa komt, maar dat lijkt wel logisch. De Santa Fe zal gebouwd worden in de Amerikaanse staat Alabama, wat dan wel weer uitzonderlijk is voor een in Europa geleverde Santa Fe. De meeste Santa Fe’s komen hier namelijk ‘gewoon’ uit Korea. Hyundai belooft voor de Santa Fe EREV een totaal rijbereik van 600 mijl oftewel zo’n 965 kilometer, al is dat in alle eerlijkheid niet zo’n prestatie voor een auto die kan terugvallen op een benzinemotor en een brandstoftank.

De accu van de EREV wordt evengoed een bijzondere. Hij wordt ongeveer half zo groot als die van een vergelijkbare EV, wat doet vermoeden dat het om zo’n 40 of 50 kWh zal gaan. Hyundai ontwikkelt de accucellen zelf en belooft veel betere prestaties dan bij de huidige generatie accu’s, terwijl laadtijden met tot wel 40 procent worden teruggebracht.

B-segment SUV

Er zit meer in het vat. Hyundai noemt ook de komst van een nieuwe B-segment SUV, die je ook al op deze site hebt kunnen zien. Die auto wordt speciaal voor Europa ontwikkeld, terwijl de rest van de wereld een andere compacte SUV als alternatief krijgt voorgeschoteld. Daarnaast kunnen we de nieuwe Tucson verwachten, want het uiterlijk van die auto is zelfs al getoond.

In totaal komt Hyundai wereldwijd tot 2030 met 100 nieuwe modellen, al tellen facelifts daarbij wel mee. In Europa zal het gaan om 41 nieuwkomers, waarbij ons werelddeel iets achterblijft bij Korea (49) en Noord-Amerika (58).