Door Senna is deze Honda NSX misschien wel een miljoen waard

Formule 1-coureur Ayrton Senna is in zekere zin verbonden met ieder exemplaar van de eerste Honda NSX, omdat hij als McLaren-coureur met Honda-motoren reed, daarom nauw betrokken was bij Honda en volgens de legende zelf ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en afstelling van de NSX.

In het geval van deze rode NSX gaat de verbintenis echter flink verder, want dit is de Honda NSX van Ayrton Senna zelf. Technisch gesproken was de NSX trouwens vermoedelijk van de Portugese Honda-importeur, maar Senna reed in dit exemplaar rond en liet zich er ook geregeld bij fotograferen. Tel daarbij op dat Senna tot de allergrootsten in zijn vak wordt gerekend en op tragische wijze om het leven kwam na een crash tijdens de Grand Prix van San Marino in 1994, en deze auto is voor fans en liefhebbers bijna magisch.

Veilinghuis RM Sotheby’s veilt deze unieke auto binnenkort in Londen en verwacht dat de NSX 500.000 tot 800.000 pond op gaat leveren. Dat laatste bedrag is meer dan 9 ton in euro’s, maar dan heb je ook een auto met een verhaal en een historie die lastig in geld uit te drukken zijn. Wij zouden de gelukkige koper trouwens wel aanraden om nog eens even goed naar de bevestiging van de originele, Portugese kentekenplaat aan de voorzijde te kijken, want die hangt vreemd laag op de daarvoor bedoelde uitstulping. Verder ziet de auto er afgaande op de foto’s geweldig uit: volledig origineel en even knalrood als toen Senna hem begin jaren 90 met de tuinslang afspoot.