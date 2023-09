BMW gaat niet zomaar voor allerlei functies geld vragen

Het klinkt nogal gek; betalen voor een systeem dat al in je auto zit, maar anders niet werkt. De hardware is er al, alleen mag je het dus nog niet gebruiken. Toch is dat iets dat we inmiddels vaker zien in autoland. BMW is daarin echt niet de enige en toch was het BMW's maandelijks betaalde stoelverwarming die het bedrijf op nogal wat kritiek kwam te staan. Maar, zo zei BMW een jaar geleden, het betalen voor extra functies is een kwestie van wennen en het wordt alsmaar normaler. Toch doet BMW nu water bij de wijn.

In gesprek met Autocar legt bestuurslid Pieter Nota uit dat BMW zich met zijn betaalde services toe gaat spitsen op softwarematige functies 'zoals assistentiesystemen en parkeerhulp'. Volgens Nota is het betalen voor softwarematige functies veel gebruikelijker en buiten de auto-industrie ook heel normaal. "Het is hetzelfde als wanneer je een film of een extra functie voor een app downloadt. Dat is breed geaccepteerd."

Hij verklaart daarbij ook dat de veelbesproken betaalde stoelverwarming daarom inmiddels weer geschrapt is. "Dat bieden we nu gewoon weer af-fabriek aan, je hebt het of je hebt het niet." Hij geeft toe dat BMW zich daarop heeft verkeken: "We dachten dat we een extra service boden door klanten de kans te geven om het later alsnog te activeren, maar de acceptatie lag niet zo hoog. Mensen hadden het gevoel dat ze dubbel betaalden."