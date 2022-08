BMW: 'Abonnement voor stoelverwarming went wel'

Wie het wil kan tegenwoordig zijn complete maandsalaris besteden aan abonnementen. Het aanbod is enorm: van internet tot streamingsdiensten en van maaltijdboxen tot onderbroeken en sokken: op nagenoeg alles kun je een abonnement afsluiten. BMW biedt in een aantal markten abonnementen aan voor het gebruik van zaken als stoelverwarming en automatisch grootlicht. Dat klinkt vreemd, maar volgens BMW went dat wel.

In onder meer Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk biedt BMW onder het kopje Functions on Demand of Bookable Functions abonnementen aan voor het gebruik van zaken die gewoon al in de auto aanwezig zijn. Denk aan stoelverwarming, automatisch grootlicht of het Driver Assistant Plus-pakket waarin je semi-autonoom je gang kunt gaan. Dit zorgde voor wat ophef, onder meer in internationale automedia en bij BMW-rijders. Je betaalt immers maandelijks voor zaken die hardwarematig al in de auto zitten, hoewel je ook de keuze hebt om de opties voor altijd te kunnen gebruiken, wat feitelijk overeenkomt met het regulier betalen voor een optie. BMW is van mening dat een systeem, waarbij je op maandbasis betaalt voor het gebruik van opties, wel went en houdt er volgens Bloomberg aan vast in een vooralsnog select aantal markten.

"We weten dat de behoeften van onze klanten niet meer zo onveranderlijk zijn zoals ze lang waren," zegt een woordvoerder van BMW tegen Bloomberg. Volgens Bloomberg is BMW van mening dat maandelijks betalen voor het gebruik van bepaalde opties meer flexibiliteit biedt. Zo zou je alleen in de winter voor het gebruik van je stoelverwarming kunnen betalen, of een semi-autonoom rijsysteem alleen voor tijdens vakanties of lange ritten. Bloomberg schrijft dat BMW een toekomst voorziet waarin je zelfs voor een enkele rit meer motorvermogen kunt ontgrendelen door eenmalig een bedrag te betalen. BMW zou voor abonnementconstructies voor het gebruik van opties zoals hierboven omschreven dit decennium een omzet van zo'n €5 miljard verwachten.

In het Verenigd Koninkrijk krijg je voor omgerekend €12 per maand stuurverwarming en €18 per maand stoelverwarming. Voor de duidelijkheid: je betaalt bij aanschaf dus niet voor de optie als je voor de abonnementsconstructie kiest, al kun je voor de volle mep de optie 'onbeperkt' gebruiken.