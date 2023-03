'Bijna 70 procent Duitsers tegen verbod op brandstofmotor'

Het verbod op brandstofmotoren in personenauto's per 2035 kan onder meer vanwege Duitsland nog niet worden bekrachtigd. De Duitse minister die dwarsligt in de EU kan waarschijnlijk op veel steun in eigen land rekenen. Uit een peiling blijkt een ruime meerderheid van de Duitsers tegen het verbod.

Eigenlijk had er al over gestemd moeten worden, maar onder meer door Duits verzet in het Europees Parlement is het verbod nog niet afgehamerd. Duitsland wil kort door de bocht dat er nog gekeken wordt naar een uitzondering voor brandstofmotoren die op synthetische brandstoffen lopen.

Wat blijkt: in Duitsland is er überhaupt maar weinig steun voor het verbod. Niet geheel onbelangrijk: er werken zeker 850.000 mensen in de Duitse auto-industrie. Bijna 70 procent van de ondervraagden in een Duitse opiniepeiling van RTL/N-TV is tegen het verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's dat de EU wenst in 2035, zo blijkt nu. Slechts 14 procent is voorstander en 12 procent stemt alleen in als er uitzonderingen gemaakt kunnen worden. En 68 procent is tegen het verbod.

De regeringen van de EU-landen en het Europees Parlement zijn het afgelopen najaar in principe eens geworden over de maatregel om per 2035 alleen nog personenauto's te verkopen die geen CO2 uitstoten, maar met name de Duitse regeringspartij FDP wil de garantie dat niet alleen de EV en brandstofcelauto toekomst heeft in de EU, maar ook auto's met een verbrandingsmotor op duurzame brandstof. Ook in andere EU-landen rijst het verzet tegen het dreigende verbod, met name in Italië en Polen.

Onenigheid

Maandag vroeg een journalist tijdens een persconferentie de FDP-minister van Financiën Christian Lindner naar de kwestie. De eveneens aanwezige sociaaldemocratische bondskanselier Olaf Scholz haastte zich om zijn minister voor te zijn en beantwoordde de vraag zelf. Berlijn wacht volgens Scholz nog op een voorstel van de Europese Commissie om aan te geven hoe er na 2035 wordt omgegaan met auto's met verbrandingsmotoren met duurzame brandstoffen. Dit klonk de afgekapte FDP-minister als muziek in de oren, maar de Groene minister van Economie en Klimaat die naast hen stond, Robert Habeck, kan het niet leuk hebben gevonden. Zijn partij beschuldigt de FDP ervan het EU-akkoord over het verbod van nieuwe voertuigen met fossiele brandstoffen onterecht te blokkeren en dat Duitsland zich daarmee als onbetrouwbare partner in de EU etaleert.

De Italiaanse regering is zoals gezegd ook niet te spreken over het totale verbod op auto's met verbrandingsmotoren. Daar heeft de minister van Financiën Adolfo Urso gezegd dat het totale verbod in 2035 "niet strookt met de Europese realiteit en al helemaal niet met de Italiaanse realiteit".