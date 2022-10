Definitief: nieuwe auto’s in EU vanaf 2035 uitstootvrij

Na het Europees Parlement is nu ook de Europese raad akkoord met de autoplannen van de EU tot 2035. De kogel is daarmee definitief door de kerk: nieuwe auto’s mogen in de EU vanaf 2035 geen CO2 meer uitstoten.

Eerder leek het 2035-plan ook al definitief, maar toen ging het nog ‘slechts’ om goedkeuring door het Europees Parlement. Nu ook de Raad heeft ingestemd, lijkt niets of niemand het 2035-plan nog in de weg te staan. EU-lidstaten moeten nu met plannen op de proppen komen om naar dit moment toe te werken. CO2-vrij betekent in veel gevallen natuurlijk batterij-elektrisch, maar waterstof blijft een 'legaal' alternatief.

Het 100% CO2-reductiedoel, zoals dat officieel heet, geldt voor zowel personenauto’s als bedrijfswagens. Europarlementariër Jan Huitema (VVD), rapporteur op dit dossier namens het Europees Parlement, stelt dat de automarkt daar als geen andere branche klaar voor is. Daarom wordt deze stap op deze manier gezet. Dit plan wordt als een belangrijk ‘wapen’ gezien in het fit-for-55-pakket, het grotere plan om de totale CO2-uitstoot met 55 procent te reduceren. Daarbij wordt aangedragen dat 27 procent van de Europese CO2-uitstoot afkomstig is van transport, waarvan 70 van wegtransport. Als auto’s en bedrijfswagens eenmaal elektrisch zijn, zijn vrachtwagens en schepen de volgende stap.

Het 2035-doel schept volgens Huitema ook duidelijkheid voor autofabrikanten, die nu immers weten waar ze aan toe zijn. Eerder zagen we echter al dat verschillende kopstukken uit de auto-industrie bepaald niet blij zijn met deze destijds dreigende, en nu definitieve regel. Stellantis-CEO Carlos Tavares denkt dat de hoeveelheid verkochte auto’s door de stijgende prijzen flink zal teruglopen, met fabriekssluitingen en alle economische gevolgen van dien. BMW’s Oliver Zipse is dat min of meer met hem eens en stelt dat de verplichte invoering van de EV nieuwe auto’s voor de middenklasse definitief onbereikbaar maken.

Jan Huitema ziet dat duidelijk anders: "Deze deal is goed nieuws voor de automobilist. Veel mensen willen wel schoner rijden, maar kunnen een elektrische auto niet betalen. En dat terwijl bijvoorbeeld elektrisch rijden in veel gevallen goedkoper is dan rijden op fossiele brandstoffen. Met deze deal worden nieuwe emissieloze auto’s goedkoper, en komt er sneller een tweedehandsmarkt, waardoor schoon rijden betaalbaarder en toegankelijker wordt voor iedereen."