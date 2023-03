'EU stelt stemronde over verbod op brandstofmotor uit'

Het leek allemaal al in kannen en kruiken, maar niets is minder waar. Het verbod op de verkoop van personenauto's met brandstofmotor per 2035 kan voorlopig nog niet worden vastgelegd. Dat heeft te maken met de 'Duitse blokkade' die op het laatste moment kwam.

Nog geen maand geleden leek het eindelijk écht helemaal zeker: per 2035 is het in de EU gedaan met brandstofmotoren in nieuwe personenauto's. Nou, dat was toch nog niet het einde van het verhaal. Eerder deze week bleek dat Duitsland nog niet klaar is om in te stemmen met het wetsvoorstel dat er nu ligt. Men wil dat er gekeken wordt naar een mogelijke rol voor synthetische brandstoffen na 2035 en voorlopig is de Europese Commissie nog niet met een concreet tegenvoorstel gekomen. Bloomberg begrijpt nu dat er daarom voorlopig niet gestemd zal worden.

Oorspronkelijk was het plan om komende dinsdag (7 maart) een klap te geven op de plannen voor 2035. Dat gaat niet gebeuren, zo laat een woordvoerder van de Zweedse delegatie weten op Twitter. Deze gang van zaken is ongebruikelijk, omdat normaal gesproken zo'n laatste stemronde niet meer dan een formaliteit is. Het wetsvoorstel zoals het er nu ligt is afgelopen maand, zoals gezegd, al goedgekeurd door het Europees Parlement en doorgaans leidt de daaropvolgende stemronde met de betrokken ministers van de lidstaten tot hetzelfde resultaat. Overigens ligt niet alleen Duitsland nu voor de deal, ook Italië en Polen dreigen niet in te stemmen.