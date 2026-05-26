Wegenwacht van ANWB ziet honderden extra pechgevallen door hitte

800 meer dan normale dinsdag

De Wegenwacht van de ANWB heeft het dinsdag druk met pechgevallen door het warme weer. Een woordvoerster laat weten dat de teller richting de 4300 pechgevallen gaat. Dat zijn er zo'n 800 meer dan op een normale dinsdag.

"We beleven een drukke dag", zegt de woordvoerster. "Maar we kunnen de drukte goed aan." Ze geeft aan dat de ANWB er al rekening mee had gehouden en daarom extra wegenwachten heeft ingezet.

Veel van de pechgevallen die door de hitte komen, zijn accuproblemen en lekke banden. Ook vanavond verwacht de woordvoerster dat de wegenwachten er nog veel op uit moeten, omdat mensen nog tot laat op pad gaan.

Rijkswaterstaat stelde dinsdag het hitteprotocol in vanwege de warmte. Er worden dan extra maatregelen genomen om automobilisten met pech op de snelweg snel naar een veilige locatie met voorzieningen te brengen.

