De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro 95, E5) bedraagt nu €2,396, zo blijkt uit cijfers van United Consumers. Daarmee is benzine nu 15 cent per liter duurder dan een maand geleden. De benzineprijs heeft nog geen recordhoogte bereikt, maar zet wel koers richting de hoogst geregistreerde prijs van €2,505 per liter (8 juni 2022). De GLA van een liter diesel ligt op een buitenissige €2,461. Daarmee heeft de dieselprijs een recordhoogte bereikt. De dieselprijs ligt nu 44 cent hoger dan een maand geleden. Zoals altijd geldt dat je de GLA veelal aan de snelweg betaalt. Het is vaak mogelijk om lokaal goedkoper te tanken.

Zolang de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt, ziet het er niet naar uit dat de brandstofprijzen gaan dalen. Koeweit heeft de olieproductie dit weekend teruggeschroefd, wat de olieprijzen verder kan opstuwen. Saoedi-Arabië sloot eerder zijn grootste olieraffinaderij. De olieproductie in Irak is met zo'n 60 procent ingestort. Een vat Brentolie - de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten - kost nu meer dan 119 dollar. Ook Amerikaanse olie is duurder geworden. De Amerikaanse olieprijs steeg zondag tot 109 dollar per vat (WTI). Niet eerder sinds de zomer van 2022 kostte een vat Amerikaanse olie meer dan 100 dollar.