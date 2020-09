Back to basics: Skoda Karoq

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Skoda Karoq 1.0 TSI Ambition

€ 29.990

Als je eenmaal voor de Karoq hebt gekozen uit alle VAG-SUV’s, dan biedt Skoda (gelukkig) geheel overzichtelijke vervolgstappen. Op de prijslijst staan namelijk slechts twee motoren met elk twee uitvoeringen. De 1.0 TSI Greentech benzinemotor met 115 pk en handgeschakelde zesbak voert de prijslijst aan. Klanten die dieper in de buidel tasten, kunnen nog kiezen voor de 1.5 TSI Greentech met 150 pk (v.a. €31.490). Liefhebbers van een DSG-automaat worden automatisch doorgestuurd naar deze 1.5 TSI. De basisprijs schiet dan wel gelijk omhoog naar € 36.490. Zoals gezegd heeft Skoda bij elke motor twee uitrustingsniveau klaarliggen: de Ambition en de Style. In de basis levert dat een prijsverschil van € 3.000 op. Tijd om te zien waar dat vandaan komt.

Led-lampen

Aan de buitenkant kenmerkt een Ambition zich door een overwegend zwarte afwerking. Neem de raamomlijsting, dakrails en grote delen van de bumpers: alles is in het donkergrijs of zwart afgewerkt. Verder krijgt de kale Karoq halogeen koplampen, terwijl een Style van een full-red-systeem voorzien is. De achterlichten en dagrijverlichting zijn wel van ledjes voorzien. Door deze keuze mist de Ambition ook koplampsproeiers. Verder krijgt hij wel mistlampen in de voorbumper, maar missen deze de functie waarbij ze in bochten mee schijnen voor een extra verlichtte bocht. Ook de buitenspiegels kunnen nét wat minder dan bij de Style, want ze zijn wel degelijk elektrisch verwarmd en verstelbaar, maar kunnen niet automatisch inklappen en zijn niet voorzien van een dimmende functie zodra achterliggers de bestuurder verblinden. 16-inch wielen vullen standaard de wielkasten, bij de Style zijn ze een maatje groter.

Airconditioning

Ook binnenin wordt op bepaalde vlakken aan luxe ingeleverd. Neem de standaard airconditioning die niet automatisch over twee zones in te stellen is (optioneel +€ 520) of de sleutel die gewoon in het contactslot gestoken moet worden. Daarbij is het centrale scherm van een kleiner formaat: 6,5-inch in plaats van 8-inch. Het systeem is daarnaast niet voorzien van Smartlink+, waardoor Apple CarPlay en Android Auto de grote afwezigen zijn. DAB+-radio is echter wel aanwezig. Van andere voorzieningen is de Karoq ook voorzien. Neem vier elektrisch bedienbare ramen, cruisecontrol en parkeersensoren in de achterbumper. Ook al andere slimmigheden die Skoda ondertussen kenmerken, zoals her en der opbergvakken of de parkeerkaarthouder, zijn standaard aanwezig.

Op de optielijst staan nog enkele voorzieningen die het leven wellicht wat gemakkelijker maken. Neem een achteruitrijcamera (+€ 290), adaptieve cruise control (+€ 290) of een verwarmbare voorruit (+€ 200). Voor een ander lakje vraagt Skoda tussen de € 390 (Steel Grey) tot € 990 (Metallic Velvet Red, Crystal Black) extra. Is dit volgens jou de beste keuze uit de VAG-stal? Laat het hieronder weten.