'Autosalon van Genève aangepast door in 2021'

In de aanloop naar de Autosalon van Genève van dit jaar namen de besmettingen in Europa rap toe. Uiteindelijk werd vlak voor de show besloten dat het niet verstandig was om ermee door te gaan. In maart 2021 wil men het toch weer gaan proberen. Dat blijkt uit documenten die ingezien zijn door Automotive News. Goed nieuws, want in juni bracht men nog naar buiten dat de show van 2021 niet door zou gaan.

Wie een show als vanouds verwacht, moeten we helaas wel teleurstellen. De huidige stand van zaken rond corona biedt uiteraard nog niet voldoende houvast om terug te keren naar de situatie van vóór de crisis, dus in Genève kijkt men dan ook naar andere opties. De grootste wijziging is dat men inzet op een slechts drie dagen durende beurs waarbij alleen media aanwezig zijn. Een flink uitgeklede variant dus, ook qua opzet van de beursvloer.

Er komt, zo blijkt uit de onderschepte plannen, een centraal presentatiepunt. Daarop kunnen autofabrikanten tijd inboeken en zal er behalve dus een kleine mediadelegatie verder vooral 'digitaal publiek' zijn. De merken kunnen uit verschillende pakketten kiezen om toch hun eigen stands te hebben. Dat verschilt van een pakket voor één auto met tien mediagasten, tot ruimte voor vier auto's met honderd mediagasten. Ook zou de organisatie merken tegemoetkomen in de accommodatiekosten van uitgenodigde media, om het ondanks de kleinere schaal van de beurs aantrekkelijk te maken om naar Genève te komen.

Naar verluidt is er nog niet op deze plannen gereageerd door fabrikanten, al is het überhaupt de vraag in hoeverre het al aan hen gepresenteerd is. Reken maar dat we hier snel meer over horen.