Genève moet lening laten schieten

Vier dagen voordat de beurspoorten van Genève 2020 zouden openen, gooide de uitbraak van Covid-19 roet in het eten. Dat was niet alleen een teleurstelling voor talloze autoliefhebbers van over de hele wereld, maar vooral ook een gigantische financiële strop voor de exposanten en organisatie. De totale schade kan alleen maar worden geschat, maar de organisatie zegt zelf alleen al voor zo'n 11 miljoen francs het schip in te zijn gegaan.

De stichting die de organisatie in handen heeft, deed daarom een beroep op het Kanton Genève voor een lening teneinde een nieuwe editie te kunnen voorbereiden, en kreeg ook daadwerkelijk 16,8 miljoen Zwitserse francs (een kleine 16 miljoen euro) toegezegd. Aangezien GIMS het grootste evenement van Zwitserland is (in 2019 kwamen er 600.000 bezoekers en 10.000 journalisten op af, terwijl het kanton er 200 miljoen francs aan verdiende) heeft de regionale overheid er alle belang bij dat de organisatie er weer bovenop komt. Nu blijkt echter dat de condities die de deelstaat aan de lening verbindt, in strijd zijn met de statuten van de stichting.

Belangrijkste dealbreaker is de voorwaarde dat de volledige organisatie van de volgende editie moet worden uitbesteed aan Palexpo SA, de exploitant van het gebouwencomplex. Dat is voor de stichting onbespreekbaar, die zich daartoe beroept op de statuten die meer dan een eeuw geleden werden opgesteld. Bovendien, zo stelt de organisatie, is het maar zeer de vraag of er in 2021 wel een GIMS gehouden zal worden. Veel belangrijke exposanten hebben er al op aangedrongen de volgende beurs pas voor 2022 te agenderen.

De organisatie laat weten ondanks deze tegenvaller alles op alles te blijven zetten om financieel weer gezond te worden en een volgende editie voor te bereiden.