Autobranche vraagt informateur om hervorming autobelastingen

Bovag, Rai Vereniging, ANWB en een hele reeks andere organisaties uit de auto- en mobiliteitsbranche vragen informateur Letschert in een brief om helder autobeleid voor de komende jaren. Verdere elektrificatie en ook kilometerheffing horen daar volgens deze clubs bij.

Volgens de ondertekenende organisaties heeft Nederland de stimuleringsmaatregelen voor elektrische auto’s te snel losgelaten. Daardoor zou de Nederlandse consument nu eerder de neiging hebben om juist voor een niet-elektrische auto te gaan. In het kader van de aangekondigde pseudo-eindheffing en het daaruit volgende ‘benzinemotorverbod’ van veel werkgevers valt dat in onze ogen voor zakelijke rijders wel mee, maar de ondertekenaars zien liever stimulering dan straf. Daarom roepen ze op tot een complete hervorming van de autobelastingen. In een hervormd stelsel moeten elektrische auto’s ‘op een eerlijke manier gaan bijdragen, terwijl de keuze voor elektrische auto’s aantrekkelijk blijft’. Dus wel belasten, maar niet zo sterk dat EV-rijden niet meer interessant is. De totale belastingdruk voor de automobilist moet bovendien niet stijgen als het aan deze organisaties ligt.

Heel concreet wordt de brief helaas niet, al wordt wel duidelijk dat men mikt en hoopt op een vorm van betalen naar gebruik. Deze ‘kilometerheffing’ (dat woord wordt niet gebruikt) moet worden ingevoerd met waarborgen voor privacy, uitvoerbaarheid en betaalbaarheid. Behalve de ANWB, Rai Vereniging en Bovag ondertekenen ook Natuur & Milieu, De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de Fehac, de KNAC, de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) de brief. Zij bieden bovendien aan om mee te denken over de belastinghervormingen, waarvoor maatschappelijk draagvlak door de genoemde organisaties essentieel wordt genoemd.