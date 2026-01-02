Ga naar de inhoud
Deze Mega Tjaffer is lekker veelzijdig - Liefhebber Gezocht

Niet zo zwart-wit als het lijkt

4
Mega Tjaffer liefhebber gezocht

Wie niet kan kiezen tussen de verschillende carrosserievormen, heeft misschien wel wat aan de Mega Tjaffer. Je kan dit autootje namelijk rijden als pick-up, cabriolet of ‘gewoon’ als hatchback.

In de jaren 90 bouwde het Franse bedrijf Aixam, wat velen vooral kennen van hun brommobielen, ook auto’s. Dat deden ze onder de naam Mega. Dat leverde onder andere deze, op de Citroën AX gebaseerde, Mega Tjaffer op. Een model met een modulaire koets. Het dak en zelfs de deuren konden naar wens verwijderd en weer geïnstalleerd worden, waardoor de Tjaffer meerdere vormen kon aannemen. 

De auto werd tussen 1994 en 1998 in Nederland verkocht, maar dat leverde geen enorme omzet op. Maar zo’n 150 mensen schaften de eigenzinnige Fransman aan. De Tjaffer was met verschillende motoren leverbaar. Er waren 1.1- en 1.4-benzinemotoren, maar ook dieselmotoren met een cilinderinhoud van 1,4 liter en 1,5 liter waren beschikbaar. De auto was zelfs te koop met vierwielaandrijving. In dat geval lag er altijd een 1.5 dieselmotor in het vooronder. 

Mega Tjaffer liefhebber gezocht

De te koop aangeboden Tjaffer wordt aangedreven door een 1,1-liter viercilinder. Die levert 60 pk, waarmee deze slechts 720 kg wegende Fransman in zo’n 14 seconden naar de 100 km/h accelereert. De auto komt uit 1995 en heeft in die ruim 30 jaar slechts drie eigenaren gehad. Die hebben niet mega veel in de auto gereden, want er staat nog net geen ton op de klok. Dat is ook wel af te zien aan dit exemplaar. De zwart-witte lak staat te blinken en ook het afneembare dak en de wielen lijken nog in nieuwstaat. Binnenin de auto wordt duidelijk dat de Tjaffer veel onderdelen deelt met de Citroën AX. Dat maakt het interieur, ondanks de houten pookknop, toch wat minder sprankelend dan de buitenkant van de auto. 

Deze origineel Nederlandse Mega Tjaffer heeft nog een geldige apk en staat te koop voor €6.950. Voor dat geld staan er betere auto’s te koop, maar of er ook zulke vrolijke auto’s te vinden zijn, vragen wij ons af… 

