Deze Peugeot 106 is ronduit uniek - Liefhebber gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Vergeet de Peugeot 106 Rallye; als je écht een bijzondere 106 wil rijden, dan koop je deze. Het is een cabriolet en het is ook nog een diesel.

Inmiddels rijd je met een reguliere Peugeot 106 al haast iets bijzonders, maar zeker met een speciale uitvoering zoals de Rallye. Wil je echter nóg unieker rondrijden met een 106, dan kun je voor deze rode cabriolet gaan. Misschien vind je het er wel heel logisch uitzien, zo'n 106 met een stoffen kapje, maar dit is nooit af fabriek zo leverbaar geweest. Nee, we kijken hier naar een creatie van het Nederlandse Cabrioni. Dat toverde vorige eeuw in Huissen tal van compacte auto's om tot cabriolets. Zo stonden we bijvoorbeeld al eens stil bij de Renault Clio Cabrioni. De firma bouwde echter ook de klassieke Mini om tot cabriolet en de Fiats Panda en Uno.

Volgens het onvolprezen Cabrioniregister zijn er naast dit exemplaar (dat overigens nog niet is opgenomen in het register) nog twee andere Peugeots 106 Cabrioni in ons land, waarvan eentje met een geldige apk. Dat geeft wel aan hoe zeldzaam de auto is die we hier voor ons hebben. Het wordt nog aparter, want in tegenstelling tot wat je wellicht verwacht heeft deze 106 een dieselmotor. De combinatie van diesel rijden én open rijden is om verklaarbare reden nooit heel populair geweest. Volgens de aanbieder ligt er overigens een gereviseerde TUD5-motor in de neus van deze 106, waar er oorspronkelijk een TUD3 in lag. Nu heeft hij dus een 1.5 die krap 60 pk vermogen levert. Die gaat absoluut niet zomaar stuk, maar snel ben je er al net zo min mee.

Al met al maakt vooral de dieselmotor de 106 waarschijnlijk vrij lastig verkoopbaar. Hij staat afgaande op de foto's al best een hele poos te koop. De vraagprijs van €4.750 valt ook niet bepaald mee, al begijpen we die enigszins vanwege de zeldzaamheid van de auto. Bovendien lijkt de 106 er best aardig bij te staan. Waarschijnlijk kun je hier komend voorjaar zo de zon mee in. Aan aanspraak heb je dan waarschijnlijk geen gebrek.

Vind jij deze Peugeot 106 net even wat té apart? Neem dan eens een kijkje in ons occasionaanbod. Daarin staat op het moment van schrijven een Peugeot 106 GTI. Duurder, maar misschien nog leuker?