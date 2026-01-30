In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Als wij in 2003 een Volkswagen Passat W8 hadden mogen samenstellen, had hij er waarschijnlijk precies zo uitgezien als het exemplaar dat nu te koop staat op deze site. Of we het ook 350.000 kilometer met die auto hadden volgehouden, is weer een andere vraag.

Dé kleur blauw, smaakvolle wielen, beige volleder met hout, een schuifdak en dat alles uiteraard in praktische Variant-verpakking: dit is in veel opzichten de ultieme Volkswagen Passat W8. En iedere Passat W8 is uiteraard weer de ultieme Passat, want deze knotsgekke creatie uit de hoogtijdagen van de Piëch-gekte is hiervoor en hierna nooit meer benaderd. Beestachtig snel was zo’n Passat W8 met zijn 275 pk niet eens, maar het feit dat men het nodig vond om een achtcilinder met een unieke configuratie in een Passat te lepelen, is nog altijd fascinerend. Bovendien bleek en bleef die 4,0-liter W8-motor ook nog exclusief voorbehouden aan de Passat, wat anno 2026 een ronduit absurd concept lijkt. Nu zit dezelfde 1.5 TSI-viercilinder bij Volkswagen immers in bijna alles, maar toen schroomde men er niet voor om een uitermate complexe motor te ontwikkelen voor slechts één nichemodel.

Net als de Audi Q7 V12 TDI, de Volkswagen Touareg V10 TDI, de Volkswagen Phaeton W12 en al die andere gekkigheden uit die Volkswagen-periode, is de Passat W8 eigenlijk vanaf het begin een auto waar alleen de echte liefhebber warm voor loopt. Zo’n liefhebber moet je ook wel zijn om dit apparaat in de lucht te houden. De combinatie van exclusiviteit, complexiteit en weinig ruimte is immers een garantie voor hoge onderhoudskosten. Dat weerhield de vorige eigenaren van deze origineel Nederlandse Passat (65-LJ-JT) er niet van om in totaal 351.000 kilometer af te leggen met de vierwielaangedreven über-Passat. Dat gebeurde in alle rust en comfort en bovendien vrijwel helemaal anoniem, want deze Passat doet het ook nog zonder ‘W8’-plaatjes op neus en kont. Subtiel hoor…

Het ongetwijfeld zeer omvangrijke onderhoudshistorie is volgens de verkoper helemaal sluitend en aanwezig. Men belooft trouwens ook dat de auto nog nooit een serieuze schade heeft gehad. Aan de achterzijde zouden we dat wel even extra controleren. Deze Passat heeft namelijk niet de achterlichten met chroomstrip onderaan die uniek waren voor de W8, al kan dat uiteraard ook een andere oorzaak hebben dan een eerdere aanrijding. De Passat kost €6.990 en dat is voor iedere andere 23 jaar oude Passat met 350.000 kilometer op de klok erg veel, maar voor dit unieke exemplaar eigenlijk niet eens zo gek.