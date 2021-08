Alfa Romeo vanaf 2027 volledig elektrisch

Stellantis-CEO Carlos Tavares wierp tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van Stellantis in vogelvlucht een blik op wat we de komende twee jaar van de merken van het concern kunnen verwachten. Een heleboel, zo blijkt. Fiat valt met een hatchback en waarschijnlijk met een cross-over in 2023 het compacte segment aan, auto's die ook nog eens met een elektrische aandrijflijn leverbaar worden. Het zijn zeker niet de enige op stapel staande EV's van het bedrijf. Binnen nu en twee jaar introduceert Stellantis maar liefst tien modellen die puur en alleen met een elektrische aandrijflijn geleverd worden. Daarnaast komen er negen nieuwe plug-ins en zit er ook een model in het vat met zowel een geheel elektrische als een plug-in hybride aandrijflijn. De nieuwe EV's staan nog niet op de onlangs aangekondigde nieuwe EV-platformen van Stellantis, daar is het nog te vroeg voor.

Alfa Romeo

Daarbij is er interessant nieuws voor Alfa Romeo. Dat merk laat vanaf 2027 in Europa, Noord-Amerika en China afscheid van de verbrandingsmotor. Vanaf dat jaar heeft het merk alleen nog maar elektrische modellen in zijn line-up. Momenteel verkoopt Alfa Romeo alleen de Giulia en de Stelvio, auto's die de term geëlektrificeerd nog moeten opzoeken. Wel komt Alfa Romeo in 2022 met een plug-in hybride. Mogelijk betreft het een plug-in hybride versie van de in hetzelfde jaar op de markt te verschijnen Tonale, een nieuwe SUV die als kleinere broer geldt voor de Stelvio.

DS en Lancia

Ook met betrekking tot DS en Lancia slingert Carlos Tavares jaartallen de wereld in. Zo introduceert DS vanaf 2024 alleen nog nieuwe elektrische modellen. Dat betekent dus niet dat het de verbrandingsmotor vanaf dat jaar de laan uit stuurt, wel dat de reguliere benzine- en dieselmotoren na 2024 worden uitgefaseerd. In de tweede helft van dit jaar brengt DS een nieuwe plug-in op de markt. We verwachten dat dit de reeds onthulde plug-in hybride variant van de nieuwe DS 4 (Cross) is.

Lancia is een bijzonder merk binnen Stellantis. Het merk is alleen nog in Italië actief en verkoopt daar nog altijd de inmiddels archaïsche Ypsilon. Inderdaad, het model dat tien jaar geleden op de markt verscheen. Overigens doet Lancia met dat model nog goede zaken. Met een marktaandeel van 13,9 procent was het vorig jaar in Italië de populairste auto in het compacte segment. We weten dat Lancia een reeks nieuwe modellen in de incubatiekamers heeft staan. Vanaf 2024 moet Lancia volledig geëlektrificeerd zijn en vanaf 2026 brengt het alleen nog nieuwe, volledig elektrisch aangedreven modellen op de markt, zo zegt Tavares.

Peugeot, Citroën en Opel

Peugeot en Citroën maken nog niet de overstap naar uitsluitend volledig elektrische aandrijflijnen. Wel komt Citroën in de tweede helft van dit jaar met een nieuw elektrisch model, net als Opel en Peugeot. Peugeot krijgt er dit jaar ook nog een nieuwe plug-in bij. In 2022 komt Citroën met een tweede nieuwe EV én met een nieuwe stekkerhybride. Opel en Peugeot brengen volgend jaar geen nieuwe EV's op de markt, al komt Opel met twee nieuwe hybrides en Peugeot met één. Voor 2023 staat er een derde elektrische Citroën op de rol en ook Peugeot brengt in dat jaar een nieuwe EV uit. Daarnaast lanceert Peugeot in 2023 een derde nieuwe plug-in hybride.

Chrysler, Dodge, Jeep en Ram

In het voormalig Amerikaanse hoekje van Stellantis is het een stuk stiller. Voor Chrysler en Ram zit er de komende twee jaar geen enkel geëlektrificeerd model in het vat. Dodge krijgt in 2022 nog een nieuwe plug-in hybride. Jeep komt in de tweede helft van dit jaar met een nieuwe stekkerhybride, mogelijk een variant van de nieuwe Grand Cherokee. Daarnaast brengt Jeep in 2023 een volledig elektrisch model op de markt.