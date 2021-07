CEO Alfa Romeo: 'Tonale komt halverwege 2022'

Imparato bevestigt de lancering van de Tonale in een tweet. Hij gaf een presentatie voor 150 leveranciers in de Alfa-fabriek in Pomigliano, waar de Tonale halverwege volgend jaar van de band zal rollen. De CEO benadrukt dat de Tonale 'aan de hoogste kwaliteitsstandaarden moet voldoen'. In die bewering schuilt hoogstwaarschijnlijk ook de reden dat de SUV vertraagd is. In eerste instantie stond de Tonale namelijk gepland voor het einde van dit jaar, maar Imparato besloot al snel tot het uitstellen van die introductie. Volgens de Fransman zou de aandrijflijn van de plug-in hybride namelijk niet toereikend genoeg zijn. Daarna gaf hij geen nieuwe datum voor de introductie van de Tonale, maar uiteindelijk lijkt de SUV dus een half jaar vertraging op te lopen.

Wat voor aandrijflijn er precies onder de kap van de Tonale schuilt, blijft vooralsnog onduidelijk. Vermoedelijk krijgt de Tonale de 4xe-aandrijflijn van de Jeep Renegade en Compass. Een 1.3 benzinemotor is in dat geval gekoppeld aan elektrokracht en een accu van 11,4 kWh. Die combinatie is bij de Jeeps goed voor maximaal 240 pk. Bij PSA heeft men echter een plug-in hybride aandrijflijn met vierwielaandrijving in de rekken liggen die 300 pk voortbrengt. Vermoedelijk wil Imparato de Tonale verder omhoog krikken naar dat niveau. Hoe Alfa Romeo dat precies gedaan heeft en welke aandrijflijn de Tonale uiteindelijk krijgt, zal moeten blijken bij de uiteindelijke onthulling.