Lancia Ypsilon krijgt (weer) een nieuwe neus

Lancia is al jaren niet meer leverbaar buiten Italië, maar in Italië weet het merk van geen ophouden. Het enige model – de Ypsilon – krijgt opnieuw een facelift.

De neus van de Lancia Ypsilon krijgt wat meer chroom toebedeeld, vooral rond de grille. De luchtinlaat onderin de bumper wordt bovendien anders ingedeeld en de koplampen maken kennis met led-dagrijverlichting. Ook de getoonde kleur blauw ‘Elegant Blue’ – is nieuw.

In het interieur speelt Lancia met wat nieuwe kleuren en materialen en is er een herziene versie van het multimediasysteem. Zo biedt het 7-inch-scherm nu ook toegang tot Apple CarPlay en Android Auto, anno 2021 geen overbodige luxe. Een voorziening die Lancia EcoChic noemt, moet er bovendien voor zorgen dat de lucht in de auto beter wordt gefilterd.

Toekomst

In 2014 werd duidelijk dat Lancia zich zou beperken tot de Italiaanse markt wegens tegenvallende resultaten in de rest van Europa. De opmerkelijke keerzijde van die medaille is sindsdien dat Lancia nog altijd goede zaken doet met het enige overgebleven model, de compacte Ypsilon. Sinds zijn introductie staat de huidige generatie steevast in de verkoop-top-3 van zijn segment, in 2019 schopte hij het zelfs tot nummer 2 overall en van de in 2020 gelanceerde (mild-)Hybrid-versie zijn er al 14.000 verkocht.

Geen wonder dus, dat Stellantis – zoals het concern tegenwoordig heet – de Ypsilon toch maar even bij de tijd probeert te houden.

Het huidige model kwam in 2011 op de markt en krijgt nu voor de tweede keer een noemenswaardige facelift. Als we de geruchten mogen geloven, volgt er in de toekomst echter meer en ook belangrijker nieuws voor Lancia.