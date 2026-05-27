Alfa Romeo Giulietta Vooruitblik 2018 Andrei Avarvarri
 
Er komt een nieuwe Alfa Romeo Giulietta!

Terug naar het C-segment

Lars Krijgsman
20

De merken van Stellantis vuurden onlangs de ene na de andere grote aankondiging op autoland af. Ook Alfa Romeo. Maar het nieuwskanon van Alfa Romeo wordt nog niet gedempt: er komt een opvolger voor de Giulietta!

Eerder deze maand kondigde Alfa Romeo aan dat het met een nieuwe SUV in het C-segment komt - waarschijnlijk de opvolger van de Tonale - en dat het een speciaal model uitbrengt in wat het de Bottega Fuoriserie noemt. Over de al jaren geleden aangekondigde nieuwe Alfa Romeo Stelvio en Giulia repte Alfa Romeo met geen woord. Over een ander nieuw model nu wel: er komt een opvolger voor de Alfa Romeo Giulietta!

Alfa Romeo belicht beter wat het de komende jaren gaat uitspoken. Het grote nieuws: er komt een nieuwe hatchback in het C-segment. Dat wordt een volledig nieuw model op het reeds aangekondigde STLA One-platform, een modulair platform dat met diverse soorten aandrijflijnen overweg kan. Reken er dus op dat van de compacte middenklasser van Alfa Romeo naast elektrische varianten ook versies met verbrandingsmotoren komen. Die benzinemotoren zullen ongetwijfeld niet gevrijwaard blijven van elektrohulp. Reken dus op (mild-)hybride en plug-in hybride versies. Waarschijnlijk wordt het een technisch neefje van de volgende generatie van auto's zoals de Peugeot 308 en Opel Astra.

De Italianen geven de auto vooralsnog geen naam en omschrijven hem als een model dat voortborduurt op 'iconen' zoals de Alfa Romeo Giulietta en 147. In die bloedlijn zitten verder de 145/146, de 33, de Alfasud en topflop Arna. De Giulietta verdween in 2020 van de markt; de Tonale sprong in 2022 in zekere zin in het gat dat die hatchback achterliet. De 'nieuwe Giulietta' krijgt onder meer de nieuwe Mercedes-Benz A-klasse tegenover zich.

Over de Giulia en Stelvio zegt Alfa Romeo dat het onderzoekt hoe het in het D-segment door kan gaan met nieuwe interpretaties van de huidige Stelvio en Giulia. Een beetje cryptisch dus, maar het lijkt erop dat het nieuwe tweetal zoals dat in ontwikkeling was er misschien wel niet komt.

Tussen de afbeeldingen: een nieuwe Alfa Romeo Giulietta zoals onze digitale tekenmeester die in 2018 - inmiddels 8 jaar geleden... - zich voorstelde, maar die nooit kwam.

