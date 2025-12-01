Krijg je een snelheidsboete van €300 en betaal je die niet binnen acht weken, dan wordt de boete met 50 procent verhoogd tot €450. Betaal je nog steeds niet, dan krijg je een tweede aanmaning. Het totale bedrag wordt dan nog eens verdubbeld naar €900, het drievoudige van de oorspronkelijke boete. De verhogingen zijn wettelijk vastgelegd.

Echt eerlijk is dat volgens Nadja Jungmann niet. Zij is lector en bijzonder hoogleraar schulden en incasso. "Met een juridische bril kun je de vraag stellen of dit soort verhogingen redelijk en proportioneel zijn. Je kunt je ook afvragen of ze niet te hoog zijn vergeleken met de extra kosten die gewone bedrijven mogen vragen." Door strenge regels mogen schuldeisers of gewone incassobureaus niet meer dan 15 procent aan kosten in rekening brengen. Die regels zijn er om te voorkomen dat mensen met schulden nog dieper in de problemen worden geduwd. Maar die regels gelden dus niet voor de overheid.