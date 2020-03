Aiways U6 Ion Concept volgt de hype

Het Chinese Aiways zet dit jaar nog voet aan Europese wal. Het merk brengt in ons werelddeel de U5 op de markt, een SUV die in de toekomst gezelschap krijgt van een SUV met een sterk aflopende daklijn. Deze U6 Ion Concept blikt op die nieuwkomer vooruit.

De Aiways U6 Ion is een auto die door niemand minder dan Ken Okuyama is ontworpen, een Japanse ontwerper die onder meer zijn stempel heeft gedrukt op de Ferrari Enzo. De U6 Ion Concept geldt als vooruitblik op een SUV met een sterk aflopende daklijn, een zogenoemde 'Coupé-SUV'.

Hoewel de U6 Ion een duidelijk andere koets heeft dan de reeds bekende U5, deelt hij wel zijn technische basis met die auto. Technische specificaties houdt het bedrijf nog even onder de pet, het gaat hier immers vooral om een designstudie. De U6 Ion Concept, die straks waarschijnlijk simpelweg 'U6' heet als hij op de markt komt, heeft een aantal opvallende designelementen. Zo is het dak volledig van glas, maar vinden we onderaan de achterruit een opvallend hoge spoiler, een exemplaar dat wordt vergezeld door een op de achterklep geplaatst kleiner exemplaar.

Het stuurwiel in de U6 Ion is - het is tenslotte een concept-car - aan de bovenzijde min of meer opgeknipt. Achter het ietwat rechthoekige stuurwiel plaatst Aiways een 7-inch digitaal display waarop de relevante rij-informatie wordt weergegeven. Centraal op het dashboard prijkt een 14,6-inch display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Het vrolijk ogende bolletje erboven is geen webcam, maar de robot die fungeert als digitale assistent. In het met oranje details doordrenkte interieur komen we nog opvallende zaken tegen als treklussen om de portieren te openen en tussen de stoelen van de achterpassagiers is een bergruimte aangebracht waar je volgens Aiways - jawel - je drones en bijbehorende afstandsbedieningen kunt opbergen.

Als de aandrijflijnen van de uiteindelijke U6 overeenkomen met die van de U5, dan wordt ook de U6 uitgerust met een 63 kWh én met een 83 kWh accupakket. Met de kleinste accu komt de Chinese SUV 400 kilometer ver (WLTP).