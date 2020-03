Hispano Suiza Carmen Boulogne onthuld

Hispano Suiza heeft het doek getrokken van een extra extreme versie van zijn Carmen. De auto, die in Genève op de beursvloer had moeten schitteren, onderscheidt zich zowel qua uiterlijk als qua vermogen van de reguliere Carmen.

Het illustere Spaanse merk Hispano Suiza werd begin vorig jaar, na meerdere vooruitblikken, eindelijk echt nieuw leven ingeblazen. De bijzonder vormgegeven en duidelijk op het oude Hispano Suiza geïnspireerde Carmen moet het gaan doen voor het herboren merk. De zeer exclusieve elektrische hypercar is met zijn twee elektromotoren normaal al stevig bedeeld, want de reguliere Carmen kan 1.019 pk aanspreken. Deze Carmen Boulogne doet daar met maar liefst 1.114 pk nog even een schepje bovenop. Daarbij is de Carmen Boulogne ook nog eens 60 kilo lichter. De topsnelheid bedraagt ruwweg 290 km/h, maar vooral de acceleratie is indrukwekkend. Volgens Hispano Suiza moet de Boulogne in minder dan 2,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h kunnen schieten.

De normaal al extravagant vormgegeven Carmen is als Boulogne helemaal een opvallende verschijning. De carrosserie is volledig uit koolstofvezel opgetrokken en dat is direct te zien. Een lakkleur ontbreekt op het lichtgewichte materiaal. Koperkleurige accenten, zowel in de grille als op de koets en de spiegels, steken er contrasterend bij af. Helaas is het allemaal nog niet heel uitgebreid op verschillende foto's te bekijken. Het wachten is op meer officieel beeldmateriaal.

Zoals gezegd wordt de Carmen Boulogne, net als de gewone Carmen, door twee elektromotoren aangedreven. Een 80 kWh-accupakket moet volgens de Spanjaarden in een halfuur van 30 naar 80 procent bij te laden zijn en met een volle accu is naar verluidt een bereik van zo'n 400 kilometer mogelijk. Indrukwekkende prestaties, met uiteraard een stevig prijskaartje. Minimaal 1,65 miljoen euro moet de Carmen Boulogne kosten. Het blijft ook een zeer exclusief verhaal, want er worden er slechts vijf van gebouwd. Die komen in 2022 gereed.