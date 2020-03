Officieel: nieuwe Fiat 500E

De in 2007 herboren Fiat 500 werd in 2015 op achtjarige leeftijd herzien, maar verder dan een facelift kwamen Italianen toen niet. In het jaar waarin de retro-500 zijn dertiende kaarsje uitblaast, komt Fiat Chrysler Automobiles eindelijk met een volledig nieuwe generatie op de proppen. Hij debuteert als 500E, en dat is interessant. Fiat leverde van de huidige generatie 500 in de Verenigde Staten al een 500e, een elektrische versie die via de officiële kanalen in Nederland nooit is verkocht. De kersverse 500E komt in ieder geval wél naar Nederland. Hij komt naast de nieuwe mild-hybrid versies van de vorige generatie 500 in de showrooms te staan. Naast elkaar dus even. Of van de nieuwe 500 straks ook benzineversies leverbaar worden, kan Fiat ons op moment van schrijven nog niet vertellen.

De reeds genoemde eerste 500e had een 113 pk en 199 Nm sterke elektromotor die gevoed werd door een 24 kWh accupakket, goed voor een volgens de Amerikaanse EPA-methode vastgestelde actieradius van 140 kilometer. De elektrische versie van de nieuwe generatie 500 troeft z'n voorganger op elk vlak af. De 500E heeft een 119 pk elektromotor waarmee het Italiaantje in 9 seconden naar 100 km/h schiet. Z'n topsnelheid ligt op 150 km/h. Interessanter is natuurlijk het accupakket. In de bodem van de 500E is een 42 kWh accupakket verwerkt waarmee de Fiat een WLTP-bereik van 320 kilometer heeft. Ter vergelijking: de Honda e en de Mini Cooper S E (Electric) hebben een WLTP-actieradius van respectievelijk 220 en 235 kilometer. Goed nieuws: de 500E kan snelladen. In zo'n 35 minuten is het accupakket tot zo'n 80 procent vol te laden. Natuurlijk valt de 500E ook thuis in het stopcontract of aan een wallbox te prikken (7,4 kW). In dat laatste geval heb je zo'n zes uur laadtijd nodig.

De 500E is in drie rijmodi in te stellen: Normal, Range en Sherpa. In de Sherpa wordt de topsnelheid afgeregeld op 80 km/h. Zaken als gasrespons worden minder direct en zowel de stoelverwarming als de klimaatregeling wordt uitgeschakeld om de laatste kilometers uit het accupakket te persen, al kun je deze systemen handmatig weer inschakelen. In Range-modus is het mogelijk om de 500E met alléén de bediening van het gaspedaal aan te sturen. Dat betekent dat de auto dus zeer sterk afremt als je het gaspedaal laat vieren. Helemaal tot stilstand komen doet de 500E echter niet, daarvoor moet je zelf het rempedaal intrappen.

Design

Vanbuiten is de nieuwe 500 vooral herkenbaar als 500. Hoewel de raampartij overeen lijkt te komen met die van zijn voorganger, die dus nog even blijft bestaan, is de Fiat compleet nieuw. De motorkap doorklieft de koplampen en dat geeft de 500 een iets agressievere snuit. Opvallend is dat Fiat ervoor heeft gekozen de op de facelift van de vorige 500 geïntroduceerde achterlichtunits - met in het midden een gekleurd stuk kunststof - niet laat terugkeren. Prominent op het front prijkt voortaan geen Fiat-logo meer. In plaats daarvan plakken de Italianen er de modelaanduiding: '500'. De kenmerkende zilverkleurige kunststof overkapping van de kentekenplaat, zoals de vorige 500 dat had, overleeft de generatiewissel overigens niet. Opvallend zijn de iets uit het koetswerk stekende richtingaanwijzers tussen de motorkap en het voorscherm en de enigszins verzonken handgrepen van de portieren.

Net als het koetswerk is ook het interieur van de 500 ingrijpend aangepakt. Hoewel Fiat vasthoudt aan het historisch verantwoorde ronde instrumentarium achter het stuurwiel en de 'ovale' inleg op het dashboard, is werkelijk elk onderdeel nieuw. Centraal op het dashboard schroeft Fiat een 10,25-inch display dat bij het infotainmentsysteem hoort, een systeem dat op het nieuwe Uconnect 5-besturingsprogramma draait en dat (draadloos!) overweg kan met Apple CarPlay en Android Auto. De bedieningstoetsen van de transmissie bevinden op de middenconsole. Het instrumentenpaneel zelf is volledig digitaal. De mogelijkheid je telefoon met een inductielader van energie te voorzien, is er ook.

Platform

De jongste 500 staat op een nieuw platform, een basis die ook grotere afmetingen mogelijk maakt. Met z'n lengte van 3,6 meter is -ie zo'n 6 centimeter langer dan voorheen en ook de breedte is met 6 centimeter toegenomen tot 1,69 meter. De afstand tussen de voor- en achteras neemt met 2 centimeter toe tot 2,32 meter.

Autonoom

Fiat stopt de 500 direct vol met een pakket hoogwaardige hardware. Zo kan het model worden uitgerust met adaptieve cruisecontrol die samenwerkt met onder meer de verkeersbordherkenning en Lane Centering, die de auto netjes in het midden van de rijbaan houdt. Dat betekent dat de 500 semi-autonoom (niveau 2) zijn weg door het verkeer van vinden. Ook van de partij: een 360-graden camera.

Driemaal speciaal

Fiat zet de introductie van de 500E kracht bij door direct drie speciaal aangeklede versies te presenteren, die zijn vernoemd naar de aandeelhouders Giorgio Armani, Bvgari en Kartell. We verwelkomen de 500 Giorgio Armani, de B.500 Mai Troppo by Bvlgari en de 500 Kartell. Deze nieuwkomers worden geveild en de opbrengst gaat naar een van de goede doelen waarvoor Hollywood-acteur Leonardo di Caprio actief is.

Minder exclusief, maar eveneens enigszins gelimiteerd: de La Prima introductie-uitvoering. Deze variant, waarvan Fiat in totaal 500 stuks gaat bouwen, worden standaard uitgerust met het autonome pakket, een elektronische handrem, automatische koplampen met automatisch grootlicht, een digitale binnenspiegel, adaptieve cruisecontrol en het Uconnect-infotainmentsysteem. De La Prima is in alle gevallen een dakloze 500 zoals, op deze foto's is te zien. Beeldmateriaal van de gesloten 500E houdt Fiat nog even onder de pet.