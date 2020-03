GFG Style Bandini Dora Barchetta: één van drie nieuwkomers

Aan de 2030 Concept verandert niets. Dat blijft ook na de definitieve onthulling een gifgroene rakker die GFG Style omschrijft als een elektrische hyper-SUV die "is toegewijd aan rijden in Saoedie-Arabië". Even bleef onduidelijk wat het bedrijf van designer Giorgetto Giugiaro en zijn zoon daar precies mee bedoelde. Nu zegt GFG Style dat het de auto heeft ontworpen in opdracht van Saoedie-Arabië. "Saoedi-Arabië heeft ons gevraagd een auto te ontwerpen die zich kan aanpassen aan de infrastructuur, een infrastructuur die niet alleen uit brede wegen, maar ook uit duinen en onherbergzaam gebied bestaat." We wisten al dat de 2030 Concept in staat moest zijn om op diverse ondergronden een snelheid van 200 km/h te kunnen halen. Nu is ook bekend welke hardware die cijfers mogelijk maken.

De 2030 Concept heeft een 517 pk en 680 Nm sterke set elektromotoren, die alle vier de wielen aandrijven. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h weet de rond een aluminum spaceframe opgebouwde concept-car in 3,9 seconden af te leggen. Het accupakket heeft een capaciteit van 90 kWh, goed voor een elektrisch bereik van 450 kilometer. De 4,77 meter lange Vision 2030 is in drie rijmodi in te stellen: Race, Road en Offroad. In Race-mode bedraagt de bodemvrijheid 14 centimeter, maar deze neemt in Offroad-stand toe tot 22 centimeter. De 2030 Concept heeft op opvallende wijze openende portieren, 22-inch groot lichtmetaal en een interieur waarbij een tweetal digitale displays de informatievoorziening voor hun rekening nemen.

2030 Desert Raid

De tweede nieuwkomer van GFG Style is de 2030 Desert Raid. In feite is het niets meer dan een ruiger aangeklede variant van de 2030 Concept. De technische specificaties van de bruine showauto komen dan ook vrijwel volledig overeen met die van zijn gifgroene broer. Kleine verschillen: de 2030 Desert Raid staat op 20-inch lichtmetaal waar speciale offroadbanden omheen zijn gevouwen. De bodemvrijheid bedraagt 24 centimeter. Verschillende rijmodi kent deze avontuurlijker variant niet.

Bandini Dora

De derde en laatste debutant van GFG Style is de Bandini Dora, een auto die weinig te maken heeft met zijn offroadbroeders. De Bandini Dora is een zogenoemde barchetta, een roadster dus. De Bandini, waarin we invloeden van studiemodellen uit de jaren zeventig en tachtig waarnemen, heeft een 90 kWh groot accupakket, waarmee een elektrische actieradius van "meer dan 450 kilometer" haalbaar moet zijn. De aandrijflijn bestaat uit twee elektromotoren die in totaal 545 pk en 680 Nm opwekken. De topsnelheid bedraagt 250 km/h en in 3,3 seconden sprint de Bandini Dora naar een snelheid van 100 km/h. Ook deze auto is gebouwd rond een aluminium buizenframe waar uit koolstofvezel vervaardigde carrosseriedelen tegen zijn gemonteerd. De 4,8 meter lange auto is 2 meter breed en heeft een wielbasis van 3 meter.

De naam van de auto is een knipoog naar Bandini Automobili, een Italiaanse autobouwer die in 1946 werd opgericht en onder meer in de racerij actief was.