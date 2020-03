IED Tracy is piepkleine zeszitter

Laat creatief denken maar over aan een nieuwe generatie ontwerpers. Van een Italiaanse designschool is deze Tracy afkomstig, een kleine offroader met een elektrische aandrijflijn en een naar verluidt zeer slim interieur.

Wie een auto zoekt die plek biedt aan vijf personen of meer is met de afwezigheid van auto's met twee zitrijen van drie stoelen als de Fiat Multipla en de Honda FR-V aangewezen op zevenzitters. Dat zijn tegenwoordig veelal SUV's met drie zitrijen. Studenten van het IstitutoEuropeo di Design (IED) in Turijn komen echter met een alternatief.

De Tracy, een afstudeerproject van studenten aan de Italiaanse ontwerpschool, is een 3,74 meter lange en maar liefst 2,2 meter brede compacte elektrische offroader met een wielbasis van 2,89 meter. Hoewel de Tracy daarmee 31 centimeter korter is dan bijvoorbeeld een Renault Clio passen er zo maar even zes personen in. Foto's van het interieur krijgen we niet te zien, maar volgens de omschrijving zit de bestuurder in het midden en nemen de vijf overige inzittenden plaats op een bank met een rondzit. Technische specificaties worden niet vrijgegeven; het gaat bij dit project immers vooral over slimme designoplossingen.