ADAC-studie: accuslijtage PHEV valt doorgaans erg mee

Het is een grote angst voor veel potentiële kopers van gebruikte plug-in hybrides: accudegradatie. In theorie is dat bij deze autosoort erger dan bij pure EV’s, maar in de praktijk valt het volgens een nieuw ADAC-onderzoek wel mee.

PHEV-accu’s hebben een zwaar leven. Ze zijn immers relatief klein en worden door de aard van een plug-inhybride-aandrijflijn vaak dagelijks opgeladen en weer leeggereden. Leeg is weliswaar nooit echt ‘leeg’, maar de kans dat het accupercentage langdurig rond het optimale midden blijft hangen, is aanzienlijk kleiner dan bij een volledig elektrische auto met een grotere accu.

Juist daarom heeft de ADAC, het Duitse equivalent van ‘onze’ ANWB, groots onderzoek gedaan naar accudegradatie bij plug-in hybrides. Samen met de accutesters van Aviloo, waarmee ook AutoWeek samenwerkt, bekeek het niet minder dan 28.500 PHEV-accu’s van zes verschillende fabrikanten.

Om te bekijken of de gebruiker veel invloed heeft op de staat van de PHEV-accu, werden de geteste auto’s onderverdeeld in drie categorieën. Zo is er een categorie voor accu’s die weinig zijn opgeladen en dus gebruikt, een categorie voor accu’s die juist veel zijn opgeladen en ontladen en een categorie voor accu’s die daartussenin zitten, en dus ‘geregeld’ zijn gebruikt. De eerste conclusie is daarmee niet ver weg, want de stelling ‘een PHEV-accu slijt harder als je hem meer gebruikt’ staat alvast als een huis. Bij iedere fabrikant gaat dit op, net zoals bij iedere fabrikant de ‘gemiddeld gebruikte’ accu ergens tussen de veelgebruikte accu en de weinig gebruikte accu in eindigt.

In het slechtste geval

De resultaten zijn over het algemeen trouwens best goed te noemen. Er werd gekeken naar auto’s met kilometerstanden tot 200.000 kilometer. In het slechtste geval is er dan nog 68 procent van de originele accucapaciteit over. Dat is het geval bij Mitsubishi, want bij dat merk hebben de PHEV-accu’s nog het meest te lijden van de tand des tijds. De slijtage vlakt na verloop van tijd wel af en bij een exemplaar dat minder is opgeladen, is er na 200.000 km gemiddeld nog 74 procent over.

Bij Ford vlakt de slijtage nog veel harder af, en is er na 100.000 kilometer zelfs nog nauwelijks sprake van verdere slijtage. Na 200.000 kilometer is in het gunstigste geval nog zo’n 92 procent van de originele accucapaciteit over, terwijl dat bij een veelgebruikte accu nog altijd zo’n 86 procent is. Ook Mercedes vertoont een keurig slijtageverloop, waarbij de lijntjes van de veelgebruikte, weinig gebruikte en gemiddeld gebruikte accu’s opvallend dichtbij elkaar liggen. Ze liggen allemaal zo rond de 89 procent bij 200.000 kilometer, meer dan keurig dus. Concurrent BMW doet het iets minder, maar scoort met gemiddeld zo’n 85 procent en weinig verschil tussen intensief en beperkt gebruik ook goed.

Bij de Volkswagen Groep heb je in het gunstigste geval zelfs nog 94 procent over na 200.000 kilometer. Een gemiddeld gebruikte accu scoort nog altijd zo’n 89 procent en laad je je PHEV 200.000 kilometer lang dagelijks op, dan kun je volgens dit onderzoek alsnog verwachten dat je PHEV uit de Volkswagen-stal zo’n 83 procent accucapaciteit over heeft.

Tot slot keek de ADAC naar Volvo. Dat merk scoort ook al keurig, met gemiddeld respectievelijk 82, 86 en bijna 90 procent na 200.000 kilometer. Gooien we alle resultaten van de geteste merken en modellen op een hoop, dan blijft er na 200.000 kilometer afhankelijk van de intensiteit van het gebruik nog 82, 85 of 91 procent over.

Overigens is het onderzoek verre van volledig als het om autobouwers gaat. ADAC keek bijvoorbeeld niet naar de Franse merken Peugeot, Citroën en Renault, wellicht omdat die merken pas later met PHEV's begonnen zijn. Ook de Zuid-Koreaanse merken Kia en Hyundai deden niet mee, net als auto- en hybridegigant Toyota.

Dit mag je verwachten

Op basis van deze resultaten komen de ADAC-onderzoekers ook met verwachtingen. Een plug-inhybride met 200.000 kilometer op de klok zou nog zeker 80 procent van zijn originele accucapaciteit moeten hebben. Bij 150.000 kilometer moet dat minstens 84 procent zijn, bij 100.000 kilometer 88 procent en vind je een PHEV met 50.000 kilometer op de klok, dan mag je verwachten dat de accu nog 92 procent van zijn originele prestaties kan leveren.

Dat klinkt wat ons betreft alsof een tweedehands plug-in hybride de gok wel waard is. Kijk dus gerust eens rond in ons potentieel erg zuinige occasionaanbod.