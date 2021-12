Aankoopsubsidie EV's 2022: alles wat je moet weten

We moeten allemaal zo snel mogelijk aan de elektrische auto. Althans, dat lijkt meer en meer de boodschap van de Nederlandse overheid te zijn. Om de aanschaf van een elektrische auto aantrekkelijker te maken is er ook voor 2022 een subsidiebudget beschikbaar. Met deze nieuwe elektrische auto's kom je volgend in aanmerking voor de zogeheten Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Een regelrechte aanschafsubsidie dus. Maar wees er snel bij!

De subsidiepot voor de aanschaf of private lease van een nieuwe elektrische auto was vorig jaar in no-time leeg. Op 3 januari is er een nieuw en groter subsidiebudget voor de aanschaf van nieuwe en gebruikte elektrische auto's beschikbaar, al ligt de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) in 2022 lager dan dit jaar. Waar je dit - als je er tijdig bij was - bij aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van minimaal €12.000 en maximaal €45.000 nog een tegemoetkoming van €4.000 kreeg, ligt die aankoopsubsidie in 2022 op €3.350. Door het bedrag te verlagen hoopt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat meer mensen van de aanschafsubsidie kunnen profiteren.

Zoals gezegd kom je lang niet altijd in aanmerking voor de aanschafsubsidie. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt namelijk diverse voorwaarden, zowel aan de auto als aan de overeenkomst en de subsidieaanvraag.

Voorwaarden auto

De subsidiepot voor 2022 is gevuld met een bedrag van zo'n €71 miljoen. Fors meer dan de €14,4 miljoen die voor 2021 beschikbaar was. Dat bedrag is voor zowel nieuwe als te leasen elektrische auto's. Om in aanmerking te komen voor de SEPP-subsidie bij aankoop van een nieuwe auto, moet de elektrische auto aan de volgende voorwaarden voldoen:

De elektrische actieradius bedraagt minimaal 120 kilometer

De catalogusprijs is niet lager dan €12.000 en niet hoger dan €45.000.

De elektrische auto staat niet voor 1 januari 2022 op naam van de beoogde eigenaar

Voorwaarden overeenkomst en subsidieaanvraag

Je moet een schriftelijke koopovereenkomst van de aankoop van de elektrische auto hebben

Zowel de kentekenregistratie als de koopovereenkomst staan op naam van de subsidieaanvrager

De koopovereenkomst is gesloten op na na 1 januari 2022

De subsidieaanvraag is binnen 60 dagen na het ondertekenen van de koopovereenkomst ingediend

De subsidieaanvrager heeft een geldig woonadres in Nederland.

Hoe vraag ik SEPP-subsidie aan?

Op 3 januari draait de overheid om 9 uur 's ochtends de dop van de nieuwe subsidiepot. Hoewel er in 2022 een groter budget beschikbaar is dan vorig jaar en de aanschafsubsidie lager is, is het verstandig er snel bij te zijn. Daarom is het belangrijk te weten hoe en waar je de subsidie aanvraagt. Om je aanvraag in te dienen is toegang via DigiD vereist. Zorg dus dat je deze zaken beschikbaar en op orde hebt. De SEPP-subsidie is direct na het sluiten van de koopovereenkomst aan te vragen. Houd er rekening mee dat de gekochte EV - zowel nieuw als gebruikt - minimaal 3 jaar onafgebroken op naam van de aanvrager moet staan.

Aanschafsubsidie tweedehands elektrische auto

De subsidiepot voor 2022 is gevuld met een bedrag van zo'n €20,4 miljoen. Dat bedrag is voor zowel aankoop als lease van een gebruikte elektrische personenauto. Om in aanmerking te komen voor de SEPP-subsidie van €2.000 bij aankoop van gebruikte elektrische auto gelden vergelijkbare voorwaarden als bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Een aantal belangrijke aspecten om rekening mee te houden:

Ook voor de aanschaf van een gebruikte elektrische auto is een schriftelijke koopovereenkomst vereist die op naam van de aanvrager staat.

De elektrische auto heeft een elektrische actieradius van minimaal 120 kilometer

De oorspronkelijke catalogusprijs van de auto bedroeg minimaal €12.000 en maximaal €45.000.

De tweedehands elektrische auto heeft niet eerder op naam van een subsidieaanvrager of van iemand die op hetzelfde adres woonachtig is geweest gestaan.

Toekomst

Na 2022 neemt de aankoopsubsidie jaarlijks verder af. In 2023 ligt het bedrag op €2.950 en vanaf 2024 bedraagt de aanschafsubsidie €2.550. Aanvankelijk zou in 2023 nog €3.350 en in 2024 €2.950 aan aankoopsubsidie op een nieuwe EV worden gegeven. Eind 2024 is het gedaan met de stimuleringsregeling, terwijl voor 2025 oorspronkelijk nog een subsidiebedrag van €2.550 stond gepland. De aankoopsubsidie voor gebruikte elektrische auto's blijft tot en met 2024 op €2.000 staan. Deze stimuleringsregeling stopt met ingang van 2025.

Met welke elektrische auto's kom je in aanmerking voor aanschafsubsidie?

Zoals gezegd komen alle nieuwe elektrische auto's met een catalogusprijs (exclusief kosten rijklaarmaken) van minimaal €12.000 en maximaal €45.000 in aanmerking voor de subsidie. Daarbij moet de elektrische actieradius minimaal 120 kilometer bedragen. In de opgestelde Autolijst SEPP staan merken en modellen die voor de subsidieregeling in aanmerking komen, al is die lijst niet compleet. Momenteel zijn de volgende elektrische auto's beschikbaar die aan de gestelde voorwaarden voldoen:

Aiways U5

BMW i3

Citroën ë-Berlingo

Citroën ë-C4

Citroën e-Jumpy

Cupra Born

Dacia Spring

DS 3 E-Tense

Fiat 500e en Cabrio (24 kWh en 42 kWh)

Honda e

Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq 5 (alleen 58 kWh)

Hyundai Kona Electric (39 kWh en 64 kWh)

JAC iE7s

Kia EV6 (alleen 58 kWh)

Kia e-Niro (39 kWh en 64 kWh)

Kia e-Soul 39 kWh en 64 kWh)

Lexus UX 300e

Mazda MX-30

MG ZS (50 kWh en 70 kWh)

Mini Electric

Nissan e-Evalia

Nissan Leaf (40 kWh en 62 kWh)

Opel Combo e-Life

Opel Corsa-e

Opel Mokka-e

Opel Vivaro-e

Peugeot e-208

Peugeot e-2008

Peugeot e-Expert

Peugeot e-Rifter

Polestar 2 (63 kWh Single Motor)

Renault Kangoo Maxi ZE

Renault Twingo Electric

Renault Zoe (R110/R135)

Seat Mii electric

Seres 3

Smart ForTwo/Forfour/Cabrio

Toyota Proace Shuttle

Volkswagen e-Up

Volkswagen ID3

Volvo XC40 Recharge (Pure)

Volkswagen ID4

Volgend jaar komen er ongetwijfeld nog EV's bij die ook in aanmerking komen voor de aanschafsubsidie, maar of die nog verschijnen voordat de subsidiepot leeg is, is nog maar de vraag.