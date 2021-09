EV-subsidie en private lease: de voordelen en voorwaarden

De subsidie voor particuliere aanschaf of private lease van elektrische auto's is in 2022 weer beschikbaar. Aan subsidie bij private lease zijn speciale voorwaarden verbonden. Hoe zit het ook alweer en wat levert het je aan voordeel op?

Wie dit jaar in aanmerking wilde komen voor subsidie voor aanschaf of private lease van een elektrische auto, viste snel achter het net. In de eerste week van 2021 was het potje al leeg. Niet getreurd, want volgend jaar is er weer een kans, al ligt de subsidie dan wel lager. Dat was €4.000, het wordt €3.700. Als je een elektrische auto koopt, gaat dat direct van de aanschafprijs af. Bij private lease wordt het per maand uitgekeerd, over vier jaar tijd. Opnieuw geldt dat de catalogusprijs van de elektrische auto niet hoger dan €45.000 mag zijn en niet lager dan €12.000. Er is echter geen enkele auto die onder dat minimumbedrag zit, maar er zijn zat auto's die boven de €45.000-grens zitten.

We pakken de Private Lease Vergelijker erbij en nemen voor het gemak één van de goedkoopste EV's voor een rekenvoorbeeld, de Dacia Spring. Die kun je private leasen vanaf €256 per maand, met een 60 maandencontract en een maximumkilometrage van 10.000 km per jaar. Over de totale periode ben je dus €15.360 kwijt. Met de subsidie blijft daar €11.660 van over, ofwel €194,33 per maand. Een verschil van dik €60 ofwel zo'n 24 procent per maand. De Dacia Spring is daarmee per maand goedkoper dan de momenteel goedkoopste private leaseauto's: de Citroën C1 en Peugeot 108.

De subsidie is uiteraard altijd mooi meegenomen, maar maakt uiteraard bij de goedkoopste elektrische auto's relatief het grootste verschil. Ter illustratie: bij een Hyundai Ioniq 5 zorgt de subsidie voor een minimaal maandbedrag dat van €519 naar €457,33 daalt. In absolute zin scheelt het je net zoveel, maar procentueel bedraagt het voordeel dan nog maar zo'n 12 procent.

Voorwaarden

De overheid stelt behalve de genoemde voorwaarden nog een aantal randvoorwaarden om de subsidie te kunnen ontvangen. Zo moet de auto een WLTP-actieradius van minimaal 120 km hebben. Vrijwel alle nieuwe elektrische auto's voldoen daar echter wel aan. Ook mag het contract pas ingegaan zijn op 1 januari 2022 of daarna. Het is dus niet mogelijk om nu alvast een auto te gaan private leasen en dan in 2022 voordeel te pakken. Reken maar dat het begin volgend jaar dus weer druk zat wordt bij het 'subsidieloket', dat overigens pas op 3 januari 2022 om 9:00 opengaat. Verder is het belangrijk dat de auto bij ingang van het leasecontract niet al eens eerder op een andere naam heeft gestaan. Dan kan de auto namelijk als gebruikt aangemerkt worden en ontvang je geen €3.700 maar €2.000 subsidie. De auto moet op één en dezelfde dag geregistreerd zijn, toegelaten zijn en op naam gezet zijn. Tenslotte moet het bedrijf waarvan je de auto leaset aangesloten zijn bij het Keurmerk Private Lease.

Meer informatie over subsidie voor private lease van een elektrische auto vind je op de website van de rijksoverheid. Zelf kijken wat je per maand kwijt bent per elektrische auto? Neem dan zeker een kijkje in de AutoWeek Private Lease Vergelijker.