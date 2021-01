Subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's alweer leeg

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto's van 2021 is alweer leeg. Binnen één dag is al meer subsidie aangevraagd voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto dan voor het hele jaar beschikbaar is.

De inschrijving opende maandag en op dinsdagochtend was al voor de hele beschikbare € 1,1 miljoen aan subsidie aangevraagd, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Geen grote verrassing, aangezien dat nog slechts ruimte bood aan subsidie voor 275 auto's.

Voor 2021 was voor de subsidieregeling aanvankelijk € 14,4 miljoen gereserveerd, € 4,4 miljoen meer dan in het afgelopen jaar. Nadat het voor 2020 beschikbare bedrag na acht dagen was verbruikt, werd de subsidie voor dit jaar via de zogeheten doorschuifregeling echter al naar voren gehaald. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat zette hier afgelopen oktober een streep door, omdat het bedrag opnieuw vliegensvlug slonk.

De subsidieregeling is bedoeld voor particulieren die een elektrische auto willen kopen of leasen en loopt tot en met 2025. Per jaar is het subsidiebedrag aan een maximum gebonden en dat is dit jaar dus al bereikt. Door middel van een loting wordt bepaald wie de subsidie krijgt toegekend. Dat gebeurt binnen drie maanden. Wie buiten de boot valt, komt daarna op een reservelijst voor als er aanvragen worden ingetrokken.

Gebruikte elektrische auto's

Overigens is er dit jaar een nog veel hoger bedrag, € 13 miljoen, beschikbaar voor de aankoop van gebruikte elektrische auto's. Cijfers over die intekening zijn er nog niet, maar de verwachting is dat het hier een stuk minder snel gaat. In 2020 was het budget voor elektrische occasions pas tegen het eind van het jaar op.